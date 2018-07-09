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SMART METERING DEPLOYMENT

Signature(s)

Montant
110 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Lituanie : 110 000 000 €
Énergie : 110 000 000 €
Date(s) de signature
23/09/2020 : 110 000 000 €
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29/10/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SMART METERING DEPLOYMENT
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Fiche récapitulative

Date de publication
26 octobre 2020
Statut
Référence
Signé | 23/09/2020
20180709
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SMART METERING DEPLOYMENT
ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS AB
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 110 million
EUR 98 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project concerns the installation of approximately 1.2 million electricity smart meters in Lithuania in the period 2020-2023 to replace the existing electromechanical meters; this corresponds to approximately 66% of all the installed meters in the country at present. The project includes the related IT infrastructure as well as the development of a data hub (i.e. a data exchange platform for the electricity market participants).

The new metering system will allow for remote readings, near real-time consumption information and communication with consumer devices. The deployment of smart meters is expected to lead to operational savings for the Promoter, energy savings for the consumers and increased energy market efficiency. The deployment of smart meters is part of the revised National Energy Independence Strategy as adopted in Lithuania in June 2018.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

No significant environmental impacts are expected. The Bank will evaluate the environmental aspects of the project and will review the relevant Promoter's procedures applied to implement the project to ensure that they are in line with EU standards and good industry practice.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the Programme schemes have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directives 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC and Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SMART METERING DEPLOYMENT
Date de publication
29 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
126705965
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180709
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Lituanie
Disponible au public
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