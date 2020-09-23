©Domenico Loia/ Unsplash

La BEI accorde un prêt de 110 millions d’EUR au groupe Ignitis (Ignitis Grupė) pour financer des compteurs intelligents et des solutions informatiques facilitant la collecte et la gestion de données.

Près des deux tiers de tous les compteurs actuellement installés en Lituanie seront remplacés, avec à la clé des économies d’énergie attendues pour les clients.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de prêt de 110 millions d’EUR avec l’entreprise lituanienne de services énergétiques AB Ignitis Grupė. Ce financement aidera Ignitis et le gestionnaire du réseau de distribution d’énergie AB “Energijos skirstymo operatorius” (ESO) à installer des compteurs intelligents et à mettre en œuvre des solutions informatiques pour la collecte et la gestion de données. Le remplacement des compteurs électromécaniques prévu dans le cadre de cette opération concerne près de 66 % de l’ensemble des compteurs actuellement installés en Lituanie.

Au cours de la première phase d’installation des compteurs intelligents, qui commencera l’année prochaine et s’étendra jusqu’à la fin de 2023, ESO prévoit de remplacer environ 1,2 million de compteurs en Lituanie, en commençant par les ménages, qui représentent la plus grande part de la consommation d’énergie. Le nouveau système de comptage permettra des lectures à distance, l’obtention quasiment en temps réel d’informations relatives à la consommation et la communication avec les appareils de consommation. Grâce au déploiement de compteurs intelligents, les consommateurs devraient faire des économies d’énergie et le marché de l’énergie gagner en efficacité.

Thomas Östros, vice-président de la BEI : « Cette opération donne un important signal de changement de cap concernant le marché de l’énergie dans les pays baltes, à savoir que les investissements vont se concentrer non plus sur la sécurité de l’approvisionnement mais sur l’efficacité énergétique. C’est une bonne nouvelle, qui va dans le sens de notre engagement collectif en faveur de l’accord de Paris. Si nous n’agissons pas, le changement climatique ne s’arrêtera pas. Dans ce contexte, toute initiative visant à limiter notre consommation d’énergie constitue une aide précieuse. »

Darius Kašauskas, directeur des finances et de la trésorerie d’AB Ignitis Grupė : « La BEI propose les conditions qui répondent le mieux aux besoins du groupe Ignitis et nous nous en réjouissons. Il s’agit déjà du troisième projet du groupe financé grâce à une coopération fructueuse avec la BEI. Nous avons précédemment signé un contrat avec la BEI pour un prêt de 190 millions d’EUR destiné à financer les travaux de construction de la centrale de cogénération de chaleur et d’électricité de Vilnius, et un autre pour un prêt de 258 millions de PLN à l’appui du parc éolien de Poméranie, en cours de réalisation en Pologne. »

Le déploiement de compteurs intelligents s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale révisée pour l’indépendance énergétique adoptée en Lituanie en juin 2018. Les investissements dans le déploiement de compteurs intelligents ont été approuvés par l’autorité nationale de réglementation de l’énergie en septembre 2019.

Les compteurs intelligents qu’ESO a prévu d’installer en 2021 favoriseront la concurrence sur le marché, ce qui encouragera le développement de nouveaux services. Des compteurs intelligents seront installés pour les utilisateurs qui consomment plus de 1 000 kWh d’électricité par an. Grâce à ces nouveaux compteurs, les clients pourront analyser leur consommation et réaliser des économies d’énergie, tandis qu’ESO sera en mesure de recenser et de corriger les problèmes plus rapidement. L’installation de compteurs intelligents (qui commencera par les plus gros consommateurs) devrait être achevée à la fin de 2023. La deuxième phase débutera en 2024. Seront alors remplacés les compteurs dont le contrôle métrologique arrive à échéance.

Le groupe Ignitis est l’une des plus grandes entreprises internationales de services d’utilité publique et d’énergies renouvelables de la région de la mer Baltique. Son cœur de métier est l’exploitation de réseaux de distribution d’électricité et de gaz. Il se concentre aussi sur l’expansion de son portefeuille de production d’énergie verte. Le groupe gère également des ressources de production d’énergie flexibles et stratégiques. Sa clientèle se compose de ménages et d’entreprises, auxquels il propose des services et des solutions ayant trait à l’approvisionnement en électricité et en gaz, à l’énergie solaire, à l’électromobilité, à l’efficacité énergétique ainsi qu’à d’autres plateformes énergétiques intelligentes et innovantes. Le groupe Ignitis intervient sur ses marchés d’origine que sont la Lituanie, la Lettonie, l’Estonie, la Pologne et la Finlande, mais il évalue aussi les possibilités de développer ses activités dans d’autres pays engagés sur la voie de la transition énergétique.