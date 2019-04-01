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BREAKTHROUGH ENERGY EUROPE FUND

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Secteur(s)
Services : 50 000 000 €
Date(s) de signature
23/05/2019 : 50 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
1 avril 2019
Statut
Référence
Signé | 23/05/2019
20180697
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BREAKTHROUGH ENERGY EUROPE FUND
BREAKTHROUGH ENERGY VENTURES LLC,ACCEPTABLE CORPORATE(S)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 100 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités financières et d'assurance
Description
Objectifs

The project consists of an equity fund that will invest in economically-viable breakthrough clean energy technology companies along the innovation chain in Europe.

Equity investment in energy innovation is essential in order for innovative technologies which are capital intensive in their early stages of development, to reach commercial demonstration and eventually achieve critical mass. The Fund aims to provide such risk-tolerant and patient capital. The Fund's operations will focus on breakthrough clean energy technologies with significant greenhouse gas emission reduction potential.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank will ensure that the Fund's operational guidelines comply with the social and environmental standards of the EIB.

The Fund has been assessed by EIB as investing only in private companies not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the appraisal, the EIB were to conclude that the Fund invests also in projects subject to EU public procurement legislation, then the Bank would require the fund manager to ensure that contracts for the implementation of the projects financed by the Fund will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BREAKTHROUGH ENERGY EUROPE FUND
Date de publication
11 Jun 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
91312385
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180697
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Lien vers la source
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