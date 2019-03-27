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SKIN HEALTH R&D

Signature(s)

Montant
120 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 120 000 000 €
Industrie : 120 000 000 €
Date(s) de signature
27/03/2019 : 120 000 000 €
Autres liens
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22/05/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SKIN HEALTH R&D
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21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - SKIN HEALTH R&D
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Communiqués associés
Espagne : Plan d’investissement pour l’Europe - la BEI finance la recherche d’Almirall visant de nouveaux traitements contre les maladies de la peau

Fiche récapitulative

Date de publication
4 avril 2019
Statut
Référence
Signé | 27/03/2019
20180686
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SKIN HEALTH R&D
ALMIRALL SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 120 million
EUR 269 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the financing of research and development (R&D) in skin health and other investments of the promoter for the period 2019-2022.

The project covers the promoter's R&D programme with a therapeutic focus mainly on dermatology, notably the treatment of chronic immuno-inflammatory dermatological diseases, prevention and treatment of non-melanoma skin cancer, and treatment of dermatological orphan diseases.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project mainly concerns investments in R&D that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement. However, the promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project due diligence.

Documents liés
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SKIN HEALTH R&D
Date de publication
22 May 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87782046
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180686
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SKIN HEALTH R&D
Date de publication
21 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
184631711
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180686
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - SKIN HEALTH R&D
Date de publication
12 Apr 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
91655703
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180686
Dernière mise à jour
12 Apr 2019
Secteur(s)
Industrie
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Photogallery

Investment Plan for Europe: EIB finances Almirall’s research into new skin disease treatments
Skin Health R&D
Photographe: Mercedes Landete
©EIB

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