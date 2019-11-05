PARIS HABITAT LOGEMENTS INTERMEDIAIRES

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Aménagement urbain - Construction
Construction neuve de logements intermédiaires
Le projet consiste à financer un programme d'investissement visant la construction de 252 logements locatifs intermédiaires à Paris pour assurer une plus grande mixité sociale et une répartition géographique plus équilibrée des différentes catégories de logement. L'objectif du projet est aussi d'augmenter et d'améliorer l'offre de logements locatifs intermédiaires à Paris qui présente une forte demande et une offre limitée.
Avec les conditions nécessaires en place (cf. ESDS), le projet est acceptable pour le financement sur le plan environnement et social.
Paris Habitat est un établissement public local à caractère industriel et commercial et est soumis au code des marchés publics. Les contrats de mise en oeuvre du projet seront passés conformément aux dispositions de la législation européenne applicable en matière de passation de marchés (la directive 2014/24/UE, ainsi que la directive 89/665/CEE, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, avec publication des avis d'appels d'offres au Journal Officiel de l'Union européenne). Cette directive a été transposée dans la législation nationale. Pour des éventuels marchés publics ne relevant pas du champ d'application des directives de l'UE, ces marchés seront régis par la loi nationale sur les achats publics, ce qui est en conformité avec la législation de l'UE sur les marchés publics. Toutefois, les principes pertinents du traité de l'UE tels que la transparence, l'égalité de traitement et la non-discrimination sur la base de la nationalité seront respectés, vu la décision du promoteur d'appliquer la législation européenne de passation de marchés publics. La passation des marchés sera supervisée par l'équipe interne du promoteur. C'est la première opération de la Banque avec le promoteur. Cependant, compte tenu des projets similaires déjà réalisés, la capacité du promoteur en termes de procédures de passation des marchés appliquées est jugée satisfaisante. Dans ces conditions, les procédures de passation des marchés à suivre par le promoteur sont adaptées au projet et satisfaisantes pour la Banque.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.