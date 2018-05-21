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TAALERI ENERGIA SOLARWIND FUND II

Signature(s)

Montant
60 000 000 €
Secteur(s)
Énergie : 60 000 000 €
Date(s) de signature
6/06/2019 : 30 000 000 €
6/06/2019 : 30 000 000 €
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15/03/2019 - TAALERI ENERGIA SOLARWIND FUND II

Fiche récapitulative

Date de publication
14 septembre 2018
Statut
Référence
Signé | 06/06/2019
20180521
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TAALERI ENERGIA SOLARWIND FUND II
TAALERI ENERGIA FUNDS MANAGEMENT OY
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 60 million
EUR 300 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project consists of an investment fund targeting renewable energy projects primarily located in the European Union (EU).

The fund aims to invest in utility scale greenfield and operational renewable energy projects. The focus of the fund's investment strategy is greenfield onshore wind and photovoltaic (PV) solar farms, primarily located in the EU.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Most, if not all, of the renewable energy projects financed by the fund are expected to fall under Annex II (or for projects outside the EU, would fall if implemented inside the EU) of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU, in which case the projects may be subject to a full EIA, following a screening based on Annex III of the EIA Directive by the competent authorities. The fund manager's capacity and procedures will be assessed to ensure that the fund management and its investee companies are in compliance with the Bank's environmental and social requirements for infrastructure fund activities.

For investments inside the EU, the fund manager will be required to take all the requisite measures to ensure that contracts for the implementation of the projects financed by the fund have been or will be (as appropriate) tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/23/EU and/or Directive 2014/24/EU and/or Directive 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required. For investments outside the EU the fund manager shall ensure that implementation of the projects they invest in has been and will be done in accordance with the bank's Guide to Procurement (in line with the bank's Equity Risk Guidelines).

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TAALERI ENERGIA SOLARWIND FUND II
Date de publication
15 Feb 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88836081
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180521
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - TAALERI ENERGIA SOLARWIND FUND II
Date de publication
24 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
255462496
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20180521
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - TAALERI ENERGIA SOLARWIND FUND II
Date de publication
15 Mar 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
90533025
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180521
Dernière mise à jour
15 Mar 2019
Secteur(s)
Énergie
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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