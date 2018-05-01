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AFFORDABLE HOUSING ERSTE BANK

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 100 000 000 €
Aménagement urbain : 100 000 000 €
Date(s) de signature
20/05/2019 : 50 000 000 €
29/03/2019 : 50 000 000 €
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25/05/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AFFORDABLE HOUSING ERSTE BANK
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28/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - AFFORDABLE HOUSING ERSTE BANK
Communiqués associés
Autriche : la BEI et Erste Bank soutiennent la construction de logements abordables

Fiche récapitulative

Date de publication
10 octobre 2018
Statut
Référence
Signé | 29/03/2019
20180501
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AFFORDABLE HOUSING ERSTE BANK
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 200 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The "Framework Loan" will finance the construction of social housing (gemeinnütziger/geförderter Wohnraum) in Austria, in the period 2018-2023. Final beneficiaries under this operation - intermediated by Erste Bank - will be municipalities, not for profit and commercial companies/private entities.

The objective is to meet the high-demand of an increasing number of people that cannot afford adequate housing, expecially in the cities. The operation will also improve living conditions of the local population and the attractiveness of urban spaces and related architecture.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Compliance with the relevant EU Directives will be verified during appraisal: EU Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU, EU SEA Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 2009/147/EC. Applicable energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed during appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU Public Procurement Directives. However, the housing projects will be developed by final beneficiaries (non-profit housing development companies, commercial property companies, local authorities) some of which (i.e. local authorities) will fall under public procurement rules. The Bank will require the promoter to ensure that final beneficiaries falling under the EU Public Procurement Directives comply with the EU Public Procurement Directives.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AFFORDABLE HOUSING ERSTE BANK
Date de publication
25 May 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87213810
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180501
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - AFFORDABLE HOUSING ERSTE BANK
Date de publication
28 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
253074108
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20180501
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Photogallery

EIB and Erste Bank promote affordable housing in Austria
Affordable Housing Erste Bank
Photographe: Christof Roche
©EIB

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