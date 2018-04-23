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PACKAGING PLANT CAPACITY EXPANSION

Signature(s)

Montant
12 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Grèce : 12 000 000 €
Industrie : 12 000 000 €
Date(s) de signature
4/04/2019 : 12 000 000 €
Autres liens
Related public register
16/01/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PACKAGING PLANT CAPACITY EXPANSION
Related public register
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - PACKAGING PLANT CAPACITY EXPANSION
Projet apparenté
MIDCAP PROGRAMME LOAN CENTRAL SOUTH EAST EUROPE

Fiche récapitulative

Date de publication
31 octobre 2018
Statut
Référence
Signé | 04/04/2019
20180423
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PACKAGING PLANT CAPACITY EXPANSION
ATHANASIOS HATZOPOULOS PACKAGING MATERIALS INDUSTRY SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 12 million
EUR 29 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of investments on the development of flexible packaging materials, products and solutions as well as the replacement of old and the acquisition of new equipment for the production of flexible packaging materials.

The project aims at enhancing and safeguarding the promoter's competitive position through the implementation of state-of-the-art production equipment and also through the development of technologies and solutions necessary for the current and future business requirements.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The production facility activities fall under Annex I of EU Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU; the facilities operate under full Environmental Authorisations, and the capacity expansion will require an amendment to the existing authorisation. All environmental, health and safety issues including environmental and operational authorisations will be reviewed during the due diligence process.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement

Documents liés
16/01/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PACKAGING PLANT CAPACITY EXPANSION
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - PACKAGING PLANT CAPACITY EXPANSION
Projets associés
Projet apparenté
MIDCAP PROGRAMME LOAN CENTRAL SOUTH EAST EUROPE

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PACKAGING PLANT CAPACITY EXPANSION
Date de publication
16 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
87873924
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180423
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - PACKAGING PLANT CAPACITY EXPANSION
Date de publication
21 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
184091498
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180423
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
16/01/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PACKAGING PLANT CAPACITY EXPANSION
Related public register
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - PACKAGING PLANT CAPACITY EXPANSION
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Fiche récapitulative
PACKAGING PLANT CAPACITY EXPANSION
Fiche technique
PACKAGING PLANT CAPACITY EXPANSION
Projet apparenté
MIDCAP PROGRAMME LOAN CENTRAL SOUTH EAST EUROPE

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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