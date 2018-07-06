AFRICINVEST VENTURE CAPITAL GROWTH FUND

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Services - Activités financières et d'assurance
The project consists of an equity participation in a EUR 120m venture capital fund focusing on innovative high-growth African small and medium-sized enterprises (SMEs), active in various sectors.
The proposed operation concerns a participation in the AfricInvest Growth Venture Capital Fund, a closed-end venture capital fund with a target size of EUR 120m. The fund will be set up to make privately-negotiated equity and quasi-equity investments to support growing innovative companies in Africa with a predominant focus on Sub-Saharan Africa. The Fund will pursue a pan-African, multi-sector strategy, investing and developing post-revenue innovative ventures that are scaling their activities and international ventures that are developing in Africa. The fund manager will seek to create value through a hands-on monitoring approach. The team will be driving value creation within investee companies and enhancing enterprise skills, fostering the adoption of innovation through the use of technology and implementing good governance as well as best practices as per environmental and social standards.
The fund's operational guidelines provide for environmental and social due diligence of investee companies according to guidelines acceptable to the Bank.
Not Applicable
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.