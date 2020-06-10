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AUTOBAHN A49 FRITZLAR-OHMTAL DREIECK (PPP)

Signature(s)

Montant
264 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 264 000 000 €
Transports : 264 000 000 €
Date(s) de signature
21/08/2020 : 264 000 000 €
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12/12/2020 - AUTOBAHN A49 FRITZLAR-OHMTAL DREIECK (PPP)

Fiche récapitulative

Date de publication
10 juin 2020
Statut
Référence
Signé | 21/08/2020
20180385
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AUTOBAHN A49 FRITZLAR-OHMTAL DREIECK (PPP)
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 264 million
EUR 964 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance the design, cnstruction, financing, operation and maintenance of the A49 motorway section (31 km long) between the junction Schwalmstadt and the junction Ohmtal-Dreieck, in the German State of Hessen. The project, part of a larger programme to improve German motorways, is to be procured through an availability-based public-private partnership (PPP) model under the German V-Modell (A-Model) scheme for a period of 30 years including construction.

The aim is to improve traffic conditions as well as connectivity across Hessen, by increasing capacity on a congested section of the German and European road network.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC, as amended by Directive 2014/52/EU. The compliance of the project with the prescriptions of EIA Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU, SEA Directive 2001/42/EC, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 2009/147/EC will be reviewed at appraisal.

The promoter has to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/24/EC and/or 2014/25/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AUTOBAHN A49 FRITZLAR-OHMTAL DREIECK (PPP)
Date de publication
28 Aug 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
93540341
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180385
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - AUTOBAHN A49 FRITZLAR-OHMTAL DREIECK (PPP) - Allgemein verständliche Zusammenfassung - Unterlage 1.2B
Date de publication
23 Oct 2020
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
90646935
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180385
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - AUTOBAHN A49 FRITZLAR-OHMTAL DREIECK (PPP) - Allgemein verständliche Zusammenfassung - Unterlage A 1a
Date de publication
23 Oct 2020
Langue
allemand
Sujet général
Prêts
Numéro du document
90647358
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180385
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - AUTOBAHN A49 FRITZLAR-OHMTAL DREIECK (PPP)
Date de publication
11 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
135929965
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180385
Dernière mise à jour
12 Dec 2020
Secteur(s)
Transports
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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