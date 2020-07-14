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WACHSTUMSFONDS BAYERN 2

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 50 000 000 €
Services : 50 000 000 €
Date(s) de signature
22/03/2021 : 50 000 000 €
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26/11/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WACHSTUMSFONDS BAYERN 2
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Fiche récapitulative

Date de publication
14 juillet 2020
Statut
Référence
Signé | 22/03/2021
20180365
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
WACHSTUMSFONDS BAYERN 2
LFA FOERDERBANK BAYERN
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 165 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités financières et d'assurance
Description
Objectifs

Risk finance participation in the German Venture Capital (VC) Fund Wachstumsfonds Bayern 2, which is backed by the Bavarian Regional Promotional Bank LfA. The VC-Fund undertakes investments in life science and technology companies alongside private co-investors.

The project objective is to strengthen the capital base and to provide capital for companies in the growth phase.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

In accordance with the Bank's policy to ensure that the investments carried out by the portfolio companies comply with the EU acquis in the field of environment, the Bank will require the Fund Manager to take all the requisite measures to ensure that the portfolio companies in which the Fund invests comply with relevant EU legislation and applicable national legislation, provided that it is in conformity with EU rules.

The Fund Manager will be required to ensure that implementation of the underlying projects is done in accordance with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - WACHSTUMSFONDS BAYERN 2
Date de publication
26 Nov 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131150286
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180365
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - WACHSTUMSFONDS BAYERN 2
Date de publication
21 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
136182136
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180365
Dernière mise à jour
22 Dec 2020
Secteur(s)
Services
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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