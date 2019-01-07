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NOVOZYMES BIOTECHNOLOGY INNOVATION II

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Danemark : 100 000 000 €
Industrie : 100 000 000 €
Date(s) de signature
7/01/2019 : 100 000 000 €
Autres liens
Related public register
13/03/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NOVOZYMES BIOTECHNOLOGY INNOVATION II
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - NOVOZYMES BIOTECHNOLOGY INNOVATION II

Fiche récapitulative

Date de publication
18 janvier 2019
Statut
Référence
Signé | 07/01/2019
20180291
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NOVOZYMES BIOTECHNOLOGY INNOVATION II
NOVOZYMES A/S
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 272 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the financing of Novozymes' research, development and innovation (RDI) activities for the development of biological solutions, industrial enzymes and microorganisms.

The RDI activities will focus on the development of products and solutions that enhance product quality and process/energy efficiency in industries such as detergents, food and beverages, bioenergy, agriculture and feed and technical industries.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities, already authorised, and which would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EC. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU directives on procurement.

Documents liés
13/03/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NOVOZYMES BIOTECHNOLOGY INNOVATION II
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - NOVOZYMES BIOTECHNOLOGY INNOVATION II

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NOVOZYMES BIOTECHNOLOGY INNOVATION II
Date de publication
13 Mar 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83885135
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180291
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Danemark
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - NOVOZYMES BIOTECHNOLOGY INNOVATION II
Date de publication
25 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
151867846
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180291
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Danemark
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
13/03/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NOVOZYMES BIOTECHNOLOGY INNOVATION II
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25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - NOVOZYMES BIOTECHNOLOGY INNOVATION II
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Fiche récapitulative
NOVOZYMES BIOTECHNOLOGY INNOVATION II
Fiche technique
NOVOZYMES BIOTECHNOLOGY INNOVATION II

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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