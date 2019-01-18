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ORION CORE THERAPEUTIC RDI

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 100 000 000 €
Services : 100 000 000 €
Date(s) de signature
18/01/2019 : 100 000 000 €
Autres liens
Related public register
13/03/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ORION CORE THERAPEUTIC RDI
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25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ORION CORE THERAPEUTIC RDI
Communiqués associés
Finlande : la BEI prêtera 100 millions d’EUR à Orion pour financer ses activités de recherche-développement dans le secteur pharmaceutique

Fiche récapitulative

Date de publication
30 janvier 2019
Statut
Référence
Signé | 18/01/2019
20180275
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ORION CORE THERAPEUTIC RDI
ORION OYJ
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 336 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Description
Objectifs

The project concerns Research and Development (R&D) investments in core therapeutic areas to be implemented in the period 2018-2020 .

The investments cover RDI expenditures of the clinical and regulatory development of Orion's product range. By co-investing in this project, the EIB contributes to make treatments available for diseases that are a high priority for the healthcare system and enables the creation of scientific knowledge.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

All of the project activities are expected to be carried out in existing facilities and laboratories without changing their already authorised scope and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU, as amended. Nevertheless, the Bank's services will review during the project appraisal whether any of the investments require an EIA, as well as any other environmental details of the project.

The promoter is a private company, not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority; thus the project is not subject to the EU directives on procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ORION CORE THERAPEUTIC RDI
Date de publication
13 Mar 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86243600
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180275
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ORION CORE THERAPEUTIC RDI
Date de publication
25 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
151840435
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180275
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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ORION CORE THERAPEUTIC RDI
Fiche technique
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