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ELDERLY CARE INVESTMENT IN PORTUGAL

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Portugal : 200 000 000 €
Santé : 200 000 000 €
Date(s) de signature
7/08/2020 : 200 000 000 €
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Related public register
15/07/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ELDERLY CARE INVESTMENT IN PORTUGAL
Communiqués associés
Portugal : la BEI accorde, par l’intermédiaire de l’IFD, un financement de 200 millions d’EUR destiné à soutenir la modernisation des infrastructures de soins pour personnes âgées

Fiche récapitulative

Date de publication
19 mars 2020
Statut
Référence
Signé | 07/08/2020
20180273
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ELDERLY CARE INVESTMENT IN PORTUGAL
IFD - INSTITUICAO FINANCEIRA DE DESENVOLVIMENTO SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 419 million
Lieu
Secteur(s)
  • Santé - Santé humaine et action sociale
Description
Objectifs

The project concerns the construction, refurbishment or enlargement of existing social and long term care facilities across Portugal.

This social economy investment programme aims at delivering continued care services to elderly people and people with disabilities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ELDERLY CARE INVESTMENT IN PORTUGAL
Date de publication
15 Jul 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
92840928
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180273
Secteur(s)
Santé
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
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Fiche technique
ELDERLY CARE INVESTMENT IN PORTUGAL
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Informations et observations générales

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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