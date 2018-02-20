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PIAGGIO RDI VEHICLE IMPROVEMENTS

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 100 000 000 €
Industrie : 100 000 000 €
Date(s) de signature
16/10/2020 : 30 000 000 €
4/07/2019 : 70 000 000 €
Autres liens
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11/10/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PIAGGIO RDI VEHICLE IMPROVEMENTS
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28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - PIAGGIO RDI VEHICLE IMPROVEMENTS
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12/10/2018 - PIAGGIO RDI VEHICLE IMPROVEMENTS

Fiche récapitulative

Date de publication
4 juillet 2018
Statut
Référence
Signé | 04/07/2019
20180220
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PIAGGIO RDI VEHICLE IMPROVEMENTS
PIAGGIO & C SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 151 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the promoter's research and development (R&D) activities in the 2019-2021 period for the development of technologies and products in the areas of scooters, motorcycles and light commercial vehicles.

The focus of the R&D is mainly on the reinforcement of the product range, alignment with European and Indian regulatory emissions requirements that will be in place in 2020, new engines with improved performance and fuel consumption and the development of electric variants for the scooter range.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities without changing the already-authorised scope and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. The results of this R&D project are expected to contribute to improving the sustainability of the transport sector, mainly in terms of reduction of traffic and also fuel consumption, and the part of the project that concerns electrification is expected to have an additional positive impact. Full environmental details will be assessed during the appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation Directive 2014/24/EU or 2004/18/EC where applicable, then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Directive 2014/24/EU or 2004/18/EC where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

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28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - PIAGGIO RDI VEHICLE IMPROVEMENTS
12/10/2018 - PIAGGIO RDI VEHICLE IMPROVEMENTS

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PIAGGIO RDI VEHICLE IMPROVEMENTS
Date de publication
11 Oct 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84408064
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180220
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - PIAGGIO RDI VEHICLE IMPROVEMENTS
Date de publication
28 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
188312280
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180220
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - PIAGGIO RDI VEHICLE IMPROVEMENTS
Date de publication
12 Oct 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
87276208
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180220
Dernière mise à jour
12 Oct 2018
Secteur(s)
Industrie
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
PIAGGIO RDI VEHICLE IMPROVEMENTS

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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