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CPH AIRPORT EXPANSION II

Signature(s)

Montant
174 218 117,29 €
Pays
Secteur(s)
Danemark : 174 218 117,29 €
Transports : 174 218 117,29 €
Date(s) de signature
12/07/2018 : 80 478 579,3 €
7/01/2019 : 93 739 537,99 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
25 mai 2018
Statut
Référence
À l'examen | 21/03/2018
20180156
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AIRPORT EXPANSION II
Not disclosed.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Not disclosed.
Not disclosed.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the expansion of promoter's airport to cater for future growth in air traffic and to enhance passenger service standards and operational efficiency. It is the subsequent phase of the 2016 project financed by the Bank. It involves providing additional passenger processing capacity in Terminals 1 and 3 and the connection between Terminals 2 and 3, upgrading the baggage security standards to level 3 and increasing its capacity, adding further wide body aircraft stands and providing a range of other associated airside infrastructure.

The project will increase capacity and service levels at promoter's airport, benefiting both passengers and other airport stakeholders alike.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU, meaning that the competent authority makes the decision as to whether a full EIA is required or not. This will be reviewed further during the project appraisal, together with how any assessed impact will be mitigated.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation Directive 2014/25/EU, then the Bank would require the promoter to ensure that the contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Directive 2014/25/EU as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - CPH AIRPORT EXPANSION II - Miljøtilsynsplan 2013 -2017 - Tårnby kommune
Date de publication
29 Aug 2018
Langue
danois
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86557468
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180156
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Danemark
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CPH AIRPORT EXPANSION II
Date de publication
19 Jul 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83100842
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180156
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Danemark
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CPH AIRPORT EXPANSION II - Tårnby Kommune - Kommuneplan 2014 – 2026
Date de publication
29 Aug 2018
Langue
danois
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86557878
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180156
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Danemark
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CPH AIRPORT EXPANSION II - Lokalplan og kommuneplantillæg
Date de publication
29 Aug 2018
Langue
danois
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86554406
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180156
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Danemark
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - CPH AIRPORT EXPANSION II - VVM-redegørelse
Date de publication
29 Aug 2018
Langue
danois
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86567405
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180156
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Danemark
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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