Endesa Renewable Energy Green Loan

Fiche récapitulative
The project consists of the implementation of wind power renewable energy generation projects (490MW) and solar photovoltaic generation projects (342MW) awarded to the company in the recent Spanish auction, to be constructed in the 2018-2019 period.
The present operation will contribute to the achievement of Spanish 2020 targets for renewable energy and to the reduction of the Carbon dioxide (CO2) emissions.
Both wind and solar plants fall within the Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU), and have been screened in, requiring a full EIA including public consultation, while one wind farm, with capacity of 8 MW has been screened out, but has anyway undergone environmental impact studies (one as old as 2008 and another one to be completed by September 2018) provided with an environmental study. The permitting and land acquisition processes are ongoing for most plants. Detailed assessment of environmental and social issues, as well as of compliance with the Bank Environmental and Social standards, will be performed at the appraisal.
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions . However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation Directive 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Directive 2014/25/EU or 2004/17/EC, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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