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NATIONAL ROADS III

Signature(s)

Montant
112 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Chypre : 112 000 000 €
Transports : 112 000 000 €
Date(s) de signature
25/06/2021 : 112 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
1 octobre 2018
Statut
Référence
À l'examen | 24/05/2018
20180081
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NATIONAL ROADS III
MINISTRY OF TRANSPORT, COMMUNICATIONS AND WORKS - REPUBLIC OF CYPRUS
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 220 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the construction and improvement of roads and motorways implemented by the Public Works Department of the Ministry of Transport, Communication and Works in the Republic of Cyprus.

The project aims to improve traffic conditions on several sections of the Cyprus motorway and road network. Transport user benefits are expected from time savings, reduced operating costs, fewer accidents and lower environmental externalities, in addition to wider economic benefits from improved accessibility.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The projects included under this operation fall under Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU). Compliance with the EIA Directive in addition to the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive (2001/42/EC) and Birds and Habitats Directives (2009/147/EC and 92/43/EEC respectively, as amended) is to be assessed during the appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - NATIONAL ROADS III - ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Date de publication
15 Oct 2020
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131790848
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180081
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Chypre
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - NATIONAL ROADS III - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Χλωρίδα - Πανίδα
Date de publication
15 Oct 2020
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131898165
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180081
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Chypre
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - NATIONAL ROADS III - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Date de publication
15 Oct 2020
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131898769
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180081
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Chypre
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - NATIONAL ROADS III - Noise exposure information
Date de publication
15 Oct 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131891717
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180081
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Chypre
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - NATIONAL ROADS III - ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΜΕΕΠ)
Date de publication
15 Oct 2020
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
131900922
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180081
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Chypre
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NATIONAL ROADS III
Date de publication
7 May 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
140548075
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180081
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Chypre
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - NATIONAL ROADS III - Μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον (ΜΕΕΠ) του αυτοκινητόδρομου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς
Date de publication
15 Oct 2020
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133755166
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180081
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Chypre
Disponible au public
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Lien vers la source
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Fiche récapitulative
NATIONAL ROADS III
Fiche technique
NATIONAL ROADS III

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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