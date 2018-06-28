PARTNERSHIP FOR LOCAL DEVELOPMENT

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Fiche récapitulative
- Aménagement urbain - Construction
- Infrastructure composite - Construction
The project consists of the revitalisation of public infrastructure in the most deprived and poorest municipalities in Serbia.
This project will boost the capacities of communities to withstand exogenous shocks (e.g. economic, migrant transit, natural disaster, etc.) by upgrading public infrastructure, expanding job opportunities and increasing the cost effectiveness of local public services. The project will contribute in varying degrees to the Bank's external lending mandate, which aims to foster regional integration among partner countries, improve economic infrastructure, address climate change and stimulate local private sector growth.
The project is comprised of small investments in public infrastructure that are unlikely to trigger the requirement for an Environmental Impact Assessment (EIA) and an overall positive environmental and social impact is expected. However, the promoter and the Project Implementation Unit (PIU) will be required to act according to the provisions of the relevant EU Directives, including the Strategic environmental assessment (SEA) Directive (2001/42/EC), the EIA Directive (2014/52/EU amending 2011/92/EU), the Habitats Directive (92/43/EEC) and the Birds Directive (2009/147/EC). In schemes requiring an EIA, the promoter's PIU will be requested to deliver the Non-Technical Summary (NTS) to the Bank.
The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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À la une
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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