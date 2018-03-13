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EUROFIDEME 4 FUND

Signature(s)

Montant
75 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 7 500 000 €
France : 33 750 000 €
Transports : 7 500 000 €
Énergie : 67 500 000 €
Date(s) de signature
25/10/2018 : 375 000 €
25/10/2018 : 375 000 €
25/10/2018 : 1 687 500 €
25/10/2018 : 1 687 500 €
25/10/2018 : 1 687 500 €
25/10/2018 : 1 687 500 €
25/10/2018 : 3 375 000 €
25/10/2018 : 3 375 000 €
25/10/2018 : 15 187 500 €
25/10/2018 : 15 187 500 €
25/10/2018 : 15 187 500 €
25/10/2018 : 15 187 500 €
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10/11/2022 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EUROFIDEME 4 FUND
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10/11/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - EUROFIDEME 4 FUND
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07/02/2020 - EUROFIDEME 4 FUND

Fiche récapitulative

Date de publication
13 mars 2018
Statut
Référence
Signé | 25/10/2018
20180029
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EUROFIDEME 4 FUND
MIROVA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 75 million
EUR 500 million
Lieu
Secteur(s)
  • Transports - Transports et entreposage
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project consists of an equity fund targeting renewable energy generation, energy storage and electrical vehicle charging infrastructure investments.

The fund's strategy is to capture long-term market opportunities driven by the transformation occurring in both European and global energy markets. The fund is (i) targeting investments in renewable energy projects, (ii) enabling infrastructure for renewable energy, such as flexible generation and storage as well as interconnection and transmission and iii) targeting investments in electric vehicles and their charging infrastructure.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Most of the fund's underlying infrastructure investments will either require a full environmental impact assessment (EIA) or a screening decision by the national competent authority to determine whether an EIA is required or not. The Bank will require the fund to ensure that its underlying investments respect the relevant EU directives and the environmental and social standards of the Bank.

The fund's investment guidelines will be required to ensure that procurement procedures applied by the underlying investments financed by the fund are in line with the provisions of the relevant directives. Most, if not all, of the projects financed by the fund are expected not to be subject to public procurement procedures as outlined in Directive 2004/17/EC or 2014/25/EU where applicable.

Documents liés
10/11/2022 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EUROFIDEME 4 FUND
10/11/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - EUROFIDEME 4 FUND
07/02/2020 - EUROFIDEME 4 FUND

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EUROFIDEME 4 FUND
Date de publication
10 Nov 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84317399
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180029
Secteur(s)
Transports
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Pays de l’UE
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - EUROFIDEME 4 FUND
Date de publication
10 Nov 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
151756251
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180029
Secteur(s)
Transports
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
France
Pays de l’UE
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - EUROFIDEME 4 FUND
Date de publication
7 Feb 2020
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
86573000
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180029
Dernière mise à jour
7 Feb 2020
Secteur(s)
Transports, Énergie
Pays
France, Pays de l’UE, Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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EUROFIDEME 4 FUND
Fiche technique
EUROFIDEME 4 FUND

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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