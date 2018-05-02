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TRAFFORD PARK METRO LINE EXTENSION

Signature(s)

Montant
149 686 257,6 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 149 686 257,6 €
Transports : 149 686 257,6 €
Date(s) de signature
13/12/2019 : 149 686 257,6 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
2 mai 2018
Statut
Référence
Signé | 13/12/2019
20180016
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TRAFFORD PARK METRO LINE EXTENSION
TRANSPORT FOR GREATER MANCHESTER
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
GBP 125 million (EUR 142 million)
GBP 368 million (EUR 417 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consist of the extension of the Manchester Metrolink tram network with a 5.5-km new line from Pomona to the Trafford Centre with six new stops, and the purchase of ten additional tram vehicles.

This project will extend the metro network, reduce traffic congestion, improve travel times in the area and increase connectivity in Greater Manchester.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is expected to have a positive environmental impact when in operation, as private car drivers will shift to public transport use.

Procurement has been completed according to the national law and procedures.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - TRAFFORD PARK METRO LINE EXTENSION - Environmental Statement Addendum - Non Technical Summary
Date de publication
10 Jul 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83008529
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20180016
Secteur(s)
Transports
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TRAFFORD PARK METRO LINE EXTENSION
Date de publication
10 Jul 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83898800
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180016
Secteur(s)
Transports
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRAFFORD PARK METRO LINE EXTENSION - EIA - Volume III
Date de publication
19 Jul 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83004355
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180016
Secteur(s)
Transports
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRAFFORD PARK METRO LINE EXTENSION - EIA - Volume I
Date de publication
19 Jul 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83011148
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180016
Secteur(s)
Transports
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - TRAFFORD PARK METRO LINE EXTENSION - EIA - Volume II
Date de publication
19 Jul 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83004359
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20180016
Secteur(s)
Transports
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - TRAFFORD PARK METRO LINE EXTENSION
Date de publication
20 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
158992399
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180016
Secteur(s)
Transports
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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