Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

SOFIA MUNICIPALITY METRO LINE 3 STAGE II

Signature(s)

Montant
22 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Bulgarie : 22 000 000 €
Transports : 22 000 000 €
Date(s) de signature
20/12/2018 : 22 000 000 €
Autres liens
Related public register
13/11/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOFIA MUNICIPALITY METRO LINE 3 STAGE II
Related public register
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - SOFIA MUNICIPALITY METRO LINE 3 STAGE II

Fiche récapitulative

Date de publication
8 juin 2018
Statut
Référence
Signé | 20/12/2018
20180004
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SOFIA MUNICIPALITY METRO LINE 3 STAGE II
SOFIA MUNICIPALITY
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 22 million
EUR 58 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The loan will be provided to Sofia Municipality for the construction of the second stage of Sofia Metro Line 3. The project includes a twin-track metro line approximately 3.8 km in length, 4 metro stations, and a railway stop for connection to the national railway network at the last metro station.

The new line will increase public transport passenger capacity, enhance modal shift and reduce congestion on the existing transport network, thus it is expected to improve access in the urban area and quality of life.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

It is a requirement that all sub-projects must be implemented in compliance with EU environmental legislation and the promoter has identified those sub-projects for which it considers an Environmental Impact Assessment (EIA) is required. Should any sub-project have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network (falling under the Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 2009/147/EC), the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned directives as transposed into national law. These matters will be clarified during the appraisal.

The EIB will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/25/EU and related Directive 92/13/EU) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Documents liés
13/11/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOFIA MUNICIPALITY METRO LINE 3 STAGE II
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - SOFIA MUNICIPALITY METRO LINE 3 STAGE II

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOFIA MUNICIPALITY METRO LINE 3 STAGE II
Date de publication
13 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84075985
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20180004
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Bulgarie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - SOFIA MUNICIPALITY METRO LINE 3 STAGE II
Date de publication
20 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
164513928
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20180004
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Bulgarie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
13/11/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SOFIA MUNICIPALITY METRO LINE 3 STAGE II
Related public register
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - SOFIA MUNICIPALITY METRO LINE 3 STAGE II
Autres liens
Fiche récapitulative
SOFIA MUNICIPALITY METRO LINE 3 STAGE II
Fiche technique
SOFIA MUNICIPALITY METRO LINE 3 STAGE II

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes