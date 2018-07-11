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HEMSO ENERGY EFFICIENT SOCIAL INFRASTRUCTURES

Signature(s)

Montant
291 985 011,3 €
Pays
Secteur(s)
Suède : 291 985 011,3 €
Industrie : 291 985 011,3 €
Date(s) de signature
11/07/2018 : 291 985 011,3 €
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Suède : la BEI prête 3 milliards de SEK à Hemsö pour des infrastructures sociales économes en énergie

Fiche récapitulative

Date de publication
25 juillet 2018
Statut
Référence
Signé | 11/07/2018
20170970
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
HEMSO ENERGY EFFICIENT SOCIAL INFRASTRUCTURES
HEMSOE FASTIGHETS AB
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
SEK 3000 million (EUR 292 million)
SEK 7030 million (EUR 683 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing the construction of 17 NZEB buildings for social services in Sweden

The project relates to the development of nearly zero-energy buildings schools and elderly care houses and one public research center, located in Sweden, supporting the Swedish strategy for the development of nearly zero-energy buildings (NZEBs).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Given the relative scale, location and nature of the project in built-up urban areas, all of the buildings are deemed not to have any significant negative environmental or social impact. Exceptionally, a building may fall under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU (as amended by the Directive 2014/52/EU). Through the project, new NZEB buildings, as per the requirements of the Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) 2010/31/EU , will be constructed and will, after completion, reduce energy consumption and pollutant emissions compared to the business-as-usual scenario (in compliance with the current regulation). The EPBD requires that from 2019 onwards, all public buildings and from 2021 all buildings will need to be NZEB.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (Directive 2014/24/EU), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HEMSO ENERGY EFFICIENT SOCIAL INFRASTRUCTURES
Date de publication
27 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84476078
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170970
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - HEMSO ENERGY EFFICIENT SOCIAL INFRASTRUCTURES
Date de publication
8 Oct 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
249567556
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20170970
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Suède
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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