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FOOD PRODUCTION MODERNISATION

Signature(s)

Montant
47 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Bulgarie : 3 431 000 €
Pologne : 16 074 000 €
Roumanie : 27 495 000 €
Industrie : 47 000 000 €
Date(s) de signature
4/04/2019 : 3 431 000 €
4/04/2019 : 16 074 000 €
4/04/2019 : 27 495 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
3 octobre 2018
Statut
Référence
Signé | 04/04/2019
20170966
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FOOD PRODUCTION MODERNISATION
MASPEX - GMW SP ZOO SP K
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 47 million
EUR 94 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The operation concerns investments in expansion, upgrading and modernisation of Maspex group's food and drinks production and storage facilities. The investments will be implemented in or in the vicinity of existing factories located in Lowicz, Lublin, Tychy, and Olsztynek (Poland), Valenii de Munte, Giurgiu and Vatra Dornei (Romania), and Velingrad (Bulgaria).

The investment underpins the promoter's strategy to increase competitiveness of its businesses through the modernisation and expansion of its production process and storage capacity.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The operation includes several investments which might fall under Annex II of Directive 2011/92/EU. An environmental impact assessment (EIA) might be required by the authorities. All aspects related to the environmental impact and permits will be verified during the project's appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FOOD PRODUCTION MODERNISATION
Date de publication
11 Jun 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
83809639
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170966
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Bulgarie
Pologne
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - FOOD PRODUCTION MODERNISATION
Date de publication
20 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
185523121
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170966
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Bulgarie
Pologne
Roumanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN
Date de publication
16 Apr 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
82872661
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170628
Dernière mise à jour
16 Apr 2018
Secteur(s)
Industrie, Énergie, Agriculture, pêche, sylviculture
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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Signature: Investment Plan for Europe: EIB supports food production modernisation in Central and South-Eastern Europe
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©EIB

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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