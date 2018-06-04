Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

M-FILES (EGFF)

Signature(s)

Montant
27 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 27 000 000 €
Services : 27 000 000 €
Date(s) de signature
19/07/2018 : 13 500 000 €
19/07/2018 : 13 500 000 €
Autres liens
Related public register
11/10/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - M-FILES (EGFF)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Communiqués associés
Finlande : la BEI soutient M-Files à hauteur de 27 millions d’EUR

Fiche récapitulative

Date de publication
4 juin 2018
Statut
Référence
Signé | 19/07/2018
20170957
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
M-FILES (EGFF)
M-FILES OY
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 27 million
EUR 68 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

M-Files is a software company which offers Content Service Platform (CSP) solutions that help businesses organise, manage and track documents and business processes, improving the efficiency and productivity of its clients.

The proposed loan will enable M-Files to scale its operations, complete its transformation into a Software as a Service ("SaaS") model faster and expand its customer base geographically by investing into Research, Development and Innovation (RDI), SaaS transformation costs and sales/marketing costs.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investments will concern RDI activities most likely within existing facilities. Therefore, it is unlikely that the project will fall under Annex I and II of Directive 2011/92/EC as amended. Nevertheless, the environmental details including environmental objectives of the RDI programme and if needed, the carbon dioxide (CO2) footprint as well as the possible impacts on protected flora and fauna will be assessed during the appraisal.

The promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

Documents liés
11/10/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - M-FILES (EGFF)
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Autres liens
Communiqués associés
Finlande : la BEI soutient M-Files à hauteur de 27 millions d’EUR

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - M-FILES (EGFF)
Date de publication
11 Oct 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
85173582
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170957
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Date de publication
13 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
122912044
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180667
Dernière mise à jour
19 Aug 2020
Secteur(s)
Services
Pays
Bulgarie, Kenya, Ghana, Mexique, Philippines
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
11/10/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - M-FILES (EGFF)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Autres liens
Fiche récapitulative
M-FILES (EGFF)
Fiche technique
M-FILES (EGFF)
Communiqués associés
Finlande : la BEI soutient M-Files à hauteur de 27 millions d’EUR

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Finlande : la BEI soutient M-Files à hauteur de 27 millions d’EUR
Autres liens
Related public register
11/10/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - M-FILES (EGFF)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes