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GEWOBA WOHNUNGSBAU BREMEN

Signature(s)

Montant
170 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 170 000 000 €
Aménagement urbain : 170 000 000 €
Date(s) de signature
2/12/2020 : 170 000 000 €
Autres liens
Related public register
28/08/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GEWOBA WOHNUNGSBAU BREMEN
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - GEWOBA WOHNUNGSBAU BREMEN

Fiche récapitulative

Date de publication
15 août 2019
Statut
Référence
Signé | 02/12/2020
20170953
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GEWOBA WOHNUNGSBAU BREMEN
GEWOBA AG WOHNEN UND BAUEN
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 170 million
EUR 583 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The operation will finance a social and affordable housing investment programme (new buildings and refurbishments) in the federal city state of Bremen.

The Bank's loan will finance the construction and comprehensive retrofitting of rented social and affordable housing in 2018-2022 by the housing company Gewoba.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Compliance with the relevant EU Directives will be verified during appraisal: EU EIA Directive 2011/92/EU, EU SEA Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 2009/147/EC. Applicable energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed during appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Documents liés
28/08/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GEWOBA WOHNUNGSBAU BREMEN
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - GEWOBA WOHNUNGSBAU BREMEN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GEWOBA WOHNUNGSBAU BREMEN
Date de publication
28 Aug 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84774374
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170953
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - GEWOBA WOHNUNGSBAU BREMEN
Date de publication
30 Dec 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
238622201
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170953
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
28/08/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GEWOBA WOHNUNGSBAU BREMEN
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - GEWOBA WOHNUNGSBAU BREMEN
Autres liens
Fiche récapitulative
GEWOBA WOHNUNGSBAU BREMEN
Fiche technique
GEWOBA WOHNUNGSBAU BREMEN

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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