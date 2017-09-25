Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

HEALTHCARE COOPERATION GROUP BAHIA

Signature(s)

Montant
35 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 35 000 000 €
Santé : 35 000 000 €
Date(s) de signature
22/11/2018 : 35 000 000 €
Autres liens
Related EFSI register
21/09/2018 - HEALTHCARE COOPERATION GROUP BAHIA

Fiche récapitulative

Date de publication
6 mars 2018
Statut
Référence
Signé | 22/11/2018
20170925
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
HEALTHCARE COOPERATION GROUP BAHIA
MAISON DE SANTE PROTESTANTE DE BORDEAUX - BAGATELLE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 35 million
EUR 84 million
Lieu
Secteur(s)
  • Santé - Santé humaine et action sociale
Description
Objectifs

Le projet consiste en un regroupement des activités sanitaires de la Maison de Santé Protestante de Bordeaux-Bagatelle (MSPB) et de l'hôpital d'Instruction des Armées Robert Picque (HIARP) sur le site de Bagatelle par le biais de travaux de rehabilitation partielle des locaux existants et d'extension neuve permettant de constituer un groupement hospitalier de cooperation civil et militaire dénommé "BAHIA".

L'objectif du partenariat se résume de la façon suivante : Un projet médical innovant intégré dans l'offre publique de santé des établissements appliquant le tarif conventionnel, c'est-à-dire le tarif fixé par la Sécurité Sociale sans dépassement d'honoraires, permettant une prise en charge globale et centrée sur le parcours patient. Un projet civilo-militaire répondant non seulement aux besoins du territoire de santé, en maintenant les autorisations d'activité existantes, mais aussi aux besoins du Ministère de la Défense en termes d'activité de santé. Le projet BAHIA permet le maintien de compétences de haut niveau des professionnels militaires grâce à l'accès à des plateaux techniques bien équipés ; le projet permet également de faciliter leur intégration dans des équipes civiles. Plus généralement, il permet de répondre aux besoins d'expertise médicale des implantations militaires du grand Sud-Ouest (60 000 militaries). L'optimisation des coûts grâce à la constitution d'un site unique pour l'activité des deux partenaires (rationalisation des flux, mutualisation et sécurisation de la permanence des soins, optimisation des moyens).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Le projet concerne la reconstruction des bâtiments existants et la construction d'un nouveau bâtiment sur le site de l'hôpital MSPB Bagatelle-Bordeaux. La Directive 2014/52/EU amendant la directive 2011/92/EU ne mentionne pas spécifiquement le besoin d'une Évaluation des Incidences sur l'Environnement (EIE) pour les bâtiments hospitaliers mais il se pourrait que ce projet puisse être repris comme un projet de rénovation urbaine (annexe II de la Directive Européenne). Les bâtiments impactés par le projet devront par ailleurs respecter à minima les standards nationaux en matière d'efficacité énergétique. La performance énergétique ciblée ainsi que l'ensemble des éléments relatifs seront vérifiés durant l'instruction en même temps que l'ensemble des aspects environnementaux du projet.

Les procédures d'appel d'offre utilisées pour les bâtiments publics doivent être en conformité avec les directives communautaires en matière de passation de marché et donc en conformité avec la législation applicable de l'UE (les Directives 2004/18/EC et/ou 2004/17/EC ainsi que les Directives 89/665/EEC et 92/13/EEC) et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, y compris en matière de publication des avis de passation des marchés dans le Journal officiel de l'Union européenne tel que requis. Les procédures mises en oeuvre seront contrôlées lors de l'instruction.

Documents liés
21/09/2018 - HEALTHCARE COOPERATION GROUP BAHIA

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

scoreboard - HEALTHCARE COOPERATION GROUP BAHIA
Date de publication
21 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
85911950
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170925
Dernière mise à jour
21 Sep 2018
Secteur(s)
Santé
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related EFSI register
21/09/2018 - HEALTHCARE COOPERATION GROUP BAHIA
Autres liens
Fiche récapitulative
HEALTHCARE COOPERATION GROUP BAHIA
Fiche technique
HEALTHCARE COOPERATION GROUP BAHIA

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes