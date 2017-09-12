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AEP NIAMEY II

Signature(s)

Montant
105 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Niger : 105 000 000 €
Eau, assainissement : 105 000 000 €
Date(s) de signature
18/12/2019 : 105 000 000 €
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07/04/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AEP NIAMEY II
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Fiche récapitulative

Date de publication
23 septembre 2019
Statut
Référence
Signé | 18/12/2019
20170912
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AEP NIAMEY II
SOCIETE DE PATRIMOINE DES EAUX DU NIGER
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 105 million
EUR 220 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project will finance the construction of a new drinking water treatment plant of Karey Gorou with a production capacity of 100 000 m3/day and related infrastructure (reservoirs, pipelines, pumping stations, connections) to adapt the existing water distribution system.

The project will increase the water production capacity for the city of Niamey, to cope with the water demand until 2030, by enabling the delivery of the new volumes to a beneficiary population of about 2 million and will support the expansion of the city through over 25 000 new household connections. As a result, it will also improve the living conditions of the local population and thus contribute to reduce migration as an adaptation strategy of the population caused by water scarcity in the Sahel region, bringing a positive impact on public health and social stability.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Inside the EU, the project components would be categorised under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU amended by 2014/52/EU and therefore would be subject to environmental screening to define if an EIA would be required according to the relevant competent authority. An EIA will be required for the project. The Bank will assess the environmental and social aspects of the project during appraisal to ensure adherence to its social standards. Climate change aspects will be further examined during appraisal.

The promoter will have to ensure that implementation of the project in line with EIB's Guide to Procurement.

Under Global Europe NDICI guarantee

Under EFSD+ Guarantee

Documents liés
07/04/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AEP NIAMEY II
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AEP NIAMEY II
Date de publication
7 Apr 2020
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
122803879
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170912
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Niger
Disponible au public
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