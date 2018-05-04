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TAMPERE CENTRAL WASTE WATER TREATMENT PLANT

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 150 000 000 €
Eau, assainissement : 150 000 000 €
Date(s) de signature
20/02/2019 : 150 000 000 €
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13/11/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TAMPERE CENTRAL WASTE WATER TREATMENT PLANT - Link to Promoter's website for environmental information
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05/06/2024 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - TAMPERE CENTRAL WASTE WATER TREATMENT PLANT - ympäristövaikutusten arviointiselostus

Fiche récapitulative

Date de publication
4 mai 2018
Statut
Référence
Signé | 20/02/2019
20170862
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TAMPERE CENTRAL WASTE WATER TREATMENT PLANT
TAMPEREEN SEUDUN KESKUSPUHDISTAMO OY
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 314 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project concerns the construction of a wastewater treatment plant in Tampere, Finland.

The investments in wastewater treatment infrastructure will improve the current treatment processes by increasing the quality of the treated wastewater discharge. It also includes improvements in the overall collection system which aim to reduce the amount of inflows to be treated at the plant. The project is therefore eligible under article 309 c) Common Interest (Environment).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investment is geared toward the implementation of a new waste water treatment plant, bringing about positive environmental impacts. Compliance with the EU Water Framework Directive (2000/60/EC), Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC), and EU and national environmental legislation (notably under Directives 2011/92/EU, 92/43/EEC (Art. 6.3), 2000/60/EC (Article 4.7), Directive 2010/75/EU, the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU, the Birds Directive 2009/147/EC and the Habitats Directive 92/43/EEC) will be verified during the appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the European Union, with the publication of tender notices in the Official Journal of European Union, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - TAMPERE CENTRAL WASTE WATER TREATMENT PLANT - Link to Promoter's website for environmental information
Date de publication
13 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
88164267
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170862
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TAMPERE CENTRAL WASTE WATER TREATMENT PLANT
Date de publication
13 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84963332
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170862
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - TAMPERE CENTRAL WASTE WATER TREATMENT PLANT - ympäristövaikutusten arviointiselostus
Date de publication
5 Jun 2024
Langue
finlandais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
215551079
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170862
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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