Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

ASA LIVORNO WATER INFRA UPGRADES

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 30 000 000 €
Eau, assainissement : 30 000 000 €
Date(s) de signature
5/07/2021 : 8 000 000 €
18/12/2018 : 22 000 000 €
Autres liens
Related public register
13/11/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ASA LIVORNO WATER INFRA UPGRADES
Related public register
24/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - ASA LIVORNO WATER INFRA UPGRADES
Projet apparenté
ITALIAN SMALL WATER UTILITIES PROGRAMME LOAN

Fiche récapitulative

Date de publication
18 octobre 2018
Statut
Référence
Signé | 18/12/2018
20170838
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ASA LIVORNO WATER INFRA UPGRADES
ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI - SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 30 million
EUR 115 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project consists of investments in water and waste water infrastructure in the Italian provinces of Livorno, Pisa and Siena (Tuscany Region) during the 2018 - 2022 period.

The project is driven by the need to ensure compliance with EU and national environmental legislation. The investments will deliver substantial health advantages and environmental quality improvements in the form of a more rational use of water resources and increased service quality.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is expected to have positive net environmental and social impact, considering the focus on compliance and resource efficiency. Where and if applicable, the requirements of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU, amending Directive 2011/92/EU, the Habitats Directive (92/43/EC) and the Birds Directive (79/409/EEC) will be respected and the Bank will publish the full text of the relevant EIAs on its website.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU and Directive 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU (OJEU), as and where required.

Documents liés
13/11/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ASA LIVORNO WATER INFRA UPGRADES
24/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - ASA LIVORNO WATER INFRA UPGRADES
Projets associés
Projet apparenté
ITALIAN SMALL WATER UTILITIES PROGRAMME LOAN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ASA LIVORNO WATER INFRA UPGRADES
Date de publication
13 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
86985382
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170838
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - ASA LIVORNO WATER INFRA UPGRADES
Date de publication
24 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
257066247
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20170838
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
13/11/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ASA LIVORNO WATER INFRA UPGRADES
Related public register
24/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - ASA LIVORNO WATER INFRA UPGRADES
Autres liens
Fiche récapitulative
ASA LIVORNO WATER INFRA UPGRADES
Fiche technique
ASA LIVORNO WATER INFRA UPGRADES
Projet apparenté
ITALIAN SMALL WATER UTILITIES PROGRAMME LOAN

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes