Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

AIMOTIVE (EGFF)

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Hongrie : 20 000 000 €
Services : 20 000 000 €
Date(s) de signature
14/12/2018 : 10 000 000 €
14/12/2018 : 10 000 000 €
Autres liens
Related public register
27/08/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AIMOTIVE (EGFF)
Related public register
27/08/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - AIMOTIVE (EGFF)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY

Fiche récapitulative

Date de publication
31 juillet 2019
Statut
Référence
Signé | 14/12/2018
20170800
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AIMOTIVE (EGFF)
ALMOTIVE KFT
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 20 million
EUR 40 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance the company's investments in research, development and engineering activities in the area of autonomous driving solutions based on artificial intelligence technologies and products.

The project is expected to enable development, market acceptance and deployment of highly-automation and autonomous driving vehicles. Capital and operating expenditures (mainly ICT equipment, materials and tooling), including the permanent increase of indirect costs and working capital to support the growth of the company, will be incurred in Hungary.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project activities are expected to be carried out in existing facilities without changing the already authorised scope and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. The Bank's Services will review during the project appraisal any other environmental details of the project.

The company is a private sector company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU Public Procurement Directives.

Documents liés
27/08/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AIMOTIVE (EGFF)
27/08/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - AIMOTIVE (EGFF)
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Autres liens

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AIMOTIVE (EGFF)
Date de publication
27 Aug 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84771477
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170800
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - AIMOTIVE (EGFF)
Date de publication
27 Aug 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
143794455
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170800
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Hongrie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Date de publication
13 Sep 2019
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
122912044
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20180667
Dernière mise à jour
19 Aug 2020
Secteur(s)
Services
Pays
Bulgarie, Kenya, Ghana, Mexique, Philippines
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
27/08/2021 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AIMOTIVE (EGFF)
Related public register
27/08/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - AIMOTIVE (EGFF)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Autres liens
Fiche récapitulative
AIMOTIVE (EGFF)
Fiche technique
AIMOTIVE (EGFF)

Vidéos

Thumbnail: AImotive - Bringing automated driving solutions
AImotive - Bringing automated driving solutions
Learn more

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes