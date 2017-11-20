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AMAP WATER INVESTMENTS

Signature(s)

Montant
20 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 20 000 000 €
Eau, assainissement : 20 000 000 €
Date(s) de signature
20/12/2017 : 20 000 000 €
Autres liens
Related public register
06/06/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AMAP WATER INVESTMENTS
Related public register
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - AMAP WATER INVESTMENTS
Projet apparenté
ITALIAN SMALL WATER UTILITIES PROGRAMME LOAN

Fiche récapitulative

Date de publication
20 novembre 2017
Statut
Référence
Signé | 20/12/2017
20170743
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AMAP WATER INVESTMENTS
AMAP SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 20 million
EUR 45 million
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

Investments in water and wastewater infrastructure in the Province of Palermo (Sicily region) during the period 2017-2020.

The operation will improve the quality and reliability of integrated water services and increase operational efficiency, notably through a reduction in non-revenue water (water that has been produced and is "lost" before it reaches the customer).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investments in the water and wastewater sector are expected to have a positive net environmental and social impact, considering their focus on compliance and resource efficiency. Where and if applicable, the requirements of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU, the Habitats Directive (92/43/EC) and the Birds Directive (79/409/EEC) will be respected and the Bank will publish the full text of the relevant EIAs on its website.

The promoter is a contracting authority within the meaning of the Procurement Directive 2014/25/EU. The promoter will have to comply with EU Public Procurement Directives (2014/25/EU and 92/13/EEC) and with Italian Public Procurement Legislation. The promoter will also be required to publish tender notices in the Official Journal of the European Union where applicable.

Documents liés
06/06/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AMAP WATER INVESTMENTS
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - AMAP WATER INVESTMENTS
Projets associés
Projet apparenté
ITALIAN SMALL WATER UTILITIES PROGRAMME LOAN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AMAP WATER INVESTMENTS
Date de publication
6 Jun 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79688703
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170743
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - AMAP WATER INVESTMENTS
Date de publication
21 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
179619239
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170743
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
06/06/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AMAP WATER INVESTMENTS
Related public register
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - AMAP WATER INVESTMENTS
Autres liens
Fiche récapitulative
AMAP WATER INVESTMENTS
Fiche technique
AMAP WATER INVESTMENTS
Projet apparenté
ITALIAN SMALL WATER UTILITIES PROGRAMME LOAN

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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