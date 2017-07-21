WARSAW BUS FLEET RENEWAL

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Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
The project, structured as an investment loan, is expected to consist of (i) the acquisition of approximately 130 low-floor, electric, zero-emission, articulated buses in Warsaw, Poland, as well as around 270 low-emission buses (ii) the construction of a bus depot with 280 bus parking spaces, and (iii) ancillary infrastructure and rapid charging stations. The project assets will be operated within the context of a Public Service Contract awarded by the city of Warsaw under Regulation 1370/2007 on public transport services by rail and by road.
The project aims at improving the service and environmental performance of public transportation in Warsaw.
In relation to the construction of the depot, as well as the charging stations and ancillary infrastructure, the compliance with the requirements of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directives and the development consents are to be reviewed during the appraisal. The manufacturing of buses does not fall within the scope of the EIA Directive 2011/92/EU; therefore no EIA is required for this component. The project will improve public transport service quality, reliability, safety and efficiency; it will help maintain and possibly enhance the share of public transport. It will contribute to reducing the use of private vehicles and the associated negative impacts on the local environment, as well as reducing the Greenhouse Gas (GHG) emissions and noise.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, 2014/25/EU as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the European Union, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.