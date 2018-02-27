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FIVES RDI

Signature(s)

Montant
80 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 80 000 000 €
Industrie : 80 000 000 €
Date(s) de signature
14/06/2018 : 80 000 000 €
Autres liens
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07/04/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FIVES RDI
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28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - FIVES RDI
Related EFSI register
01/06/2018 - FIVES RDI

Fiche récapitulative

Date de publication
27 février 2018
Statut
Référence
Signé | 14/06/2018
20170639
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
FIVES RDI
FIVES
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 80 million
EUR 188 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the research, development and innovation of manufacturing process equipment and solutions dedicated to the various sectors served by the group, as well as the start-up of a new business activity in the area of advanced manufacturing.

The project is expected to strengthen the competitive position of the promoter and support its innovation-driven growth through the further development of its proprietary technologies and sector-specific solutions and the penetration of new related areas of business.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The investments include mainly the group's operating expenses for research and development, implemented in locations already authorised for the respective types of activities. The involved capital investments in machinery and equipment are expected to be limited, and their operation is not considered environmentally harmful. The related activities are not specifically listed in the Annexes I and II of the Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and as such do not require a mandatory environmental impact assessment. The Bank will verify this in detail during the due diligence including any other potential environmental impacts of the project.

The promoter has been assessed by the EIB as a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.

Documents liés
07/04/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FIVES RDI
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01/06/2018 - FIVES RDI

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - FIVES RDI
Date de publication
7 Apr 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79866433
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170639
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - FIVES RDI
Date de publication
28 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
161095554
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170639
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - FIVES RDI
Date de publication
1 Jun 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
84407936
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170639
Dernière mise à jour
1 Jun 2018
Secteur(s)
Industrie
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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FIVES RDI
Fiche technique
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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