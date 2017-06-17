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GVM - MEDICAL CARE

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 42 770 000 €
Italie : 57 230 000 €
Services : 5 000 000 €
Santé : 95 000 000 €
Date(s) de signature
11/06/2021 : 493 500 €
11/06/2021 : 1 006 500 €
7/11/2018 : 1 645 000 €
7/11/2018 : 1 855 000 €
11/06/2021 : 9 376 500 €
11/06/2021 : 19 123 500 €
7/11/2018 : 31 255 000 €
7/11/2018 : 35 245 000 €
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21/07/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GVM - MEDICAL CARE
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30/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - GVM - MEDICAL CARE
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21/09/2018 - GVM - MEDICAL CARE

Fiche récapitulative

Date de publication
9 mai 2018
Statut
Référence
Signé | 07/11/2018
20170617
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
GVM - MEDICAL CARE
GRUPPO VILLA MARIA SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 159 million
Lieu
Secteur(s)
  • Services - Activités spécialisées, scientifiques et techniques
  • Santé - Santé humaine et action sociale
Description
Objectifs

The project consists of the financing of the promoter's investments in healthcare infrastructure and medical equipment over the period 2017-2021 in Italy and France.

As a healthcare investment project aiming to modernise the health estate and upgrade the service delivery, the project responds to the Bank's main infrastructure policy objective, under the subheading of "Integrated territorial development". Part of the investment plan is located in a convergence area, thus responding to the Cohesion Priority Regions objective.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Hospitals are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, though the project is covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. It is expected that the project will bear wider benefits to the community as healthcare is an element of social cohesion and economic development.

The promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - GVM - MEDICAL CARE
Date de publication
21 Jul 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82928777
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170617
Secteur(s)
Services
Santé
Régions
Union européenne
Pays
France
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - GVM - MEDICAL CARE
Date de publication
30 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
256898144
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20170617
Secteur(s)
Services
Santé
Régions
Union européenne
Pays
France
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - GVM - MEDICAL CARE
Date de publication
21 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
86322539
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170617
Dernière mise à jour
21 Sep 2018
Secteur(s)
Services, Santé
Pays
France, Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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