PCC ROKITA CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME

This type of activities falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (Annex II 13 (a)). The screening process, respective EIA decisions and reports will be assessed during appraisal. The safety and environmental dimensions of the project components, in particular the envisaged emission reductions will be scrutinized during appraisal. This will include a conformity check with applicable EU directives (IED, ambient air and SEVESO III) and the environmental management plans. As the components are all within the borders of existing plants, it is not expected that Habitat issues will arise.

The Promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the Promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.