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PCC ROKITA CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME

Signature(s)

Montant
67 500 000 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 67 500 000 €
Industrie : 67 500 000 €
Date(s) de signature
28/09/2020 : 22 500 000 €
22/01/2019 : 45 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
5 février 2019
Statut
Référence
Signé | 22/01/2019
20170540
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PCC ROKITA CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME
PCC ROKITA SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 68 million
EUR 110 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the development and modernisation of PCC ROKITA s chemical production (mainly in the polyurethanes and chlorine derivatives' segments) to be carried out over 2018-2021 in Brzeg Dolny, Poland.

The project is part of an extensive long-term investment program to optimise the Promoter's production assets and reduce production costs, while improving environmental performance and specific energy consumption - in line with the renewed EU Industrial Policy Strategy. These measures will contribute to strengthen the company's position on the market by optimising its product offering and respond to the growing demand for i) new solutions for the restricted fire retardants as required by EU Directive 2014/79/EU, and ii) renewable based, low-emission tailor-made products. The project is located in less developed EU regions, and is therefore eligible under Article 309 points (a) projects for developing less-developed regions (Economic and Social Cohesion).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

This type of activities falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (Annex II 13 (a)). The screening process, respective EIA decisions and reports will be assessed during appraisal. The safety and environmental dimensions of the project components, in particular the envisaged emission reductions will be scrutinized during appraisal. This will include a conformity check with applicable EU directives (IED, ambient air and SEVESO III) and the environmental management plans. As the components are all within the borders of existing plants, it is not expected that Habitat issues will arise.

The Promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the Promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PCC ROKITA CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME
Date de publication
11 Mar 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79683567
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170540
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - PCC ROKITA CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME - Raport o oddziaływaniu na środowisko - Instalacja do produkcji fosforanów i fosforynów - 3
Date de publication
29 Jan 2021
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
137671638
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170540
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - PCC ROKITA CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME - Raport o oddziaływaniu na środowisko - Instalacja do produkcji fosforanów i fosforynów - 1
Date de publication
29 Jan 2021
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
137670286
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170540
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - PCC ROKITA CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME - Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Date de publication
29 Jan 2021
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
137676732
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170540
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - PCC ROKITA CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME - Raport o oddziaływaniu na środowisko - rozbudowie układu solankowego
Date de publication
29 Jan 2021
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
137677995
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170540
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - PCC ROKITA CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME - Raport oddziaływania na środowisko - Pilot Plant Polioli
Date de publication
29 Jan 2021
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
137672349
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170540
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - PCC ROKITA CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME - Raport o oddziaływaniu na środowisko - Instalacja pilotażowa do produkcji fosforanów i fosforynów
Date de publication
29 Jan 2021
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
137669075
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170540
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Évaluation des incidences environnementales et sociales - PCC ROKITA CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME - Raport o oddziaływaniu na środowisko - Instalacja do produkcji fosforanów i fosforynów - 2
Date de publication
29 Jan 2021
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
137667351
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170540
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - PCC ROKITA CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME
Date de publication
31 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
250578790
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20170540
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
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scoreboard - REGIONAL DEVELOPMENT PROJECT
Date de publication
21 Sep 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
86768256
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170540
Dernière mise à jour
21 Sep 2018
Secteur(s)
Industrie
Pays
Pologne
Disponible au public
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