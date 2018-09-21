PCC ROKITA CHEMICAL UPGRADE PROGRAMME

Fiche récapitulative
The project consists of the development and modernisation of PCC ROKITA s chemical production (mainly in the polyurethanes and chlorine derivatives' segments) to be carried out over 2018-2021 in Brzeg Dolny, Poland.
The project is part of an extensive long-term investment program to optimise the Promoter's production assets and reduce production costs, while improving environmental performance and specific energy consumption - in line with the renewed EU Industrial Policy Strategy. These measures will contribute to strengthen the company's position on the market by optimising its product offering and respond to the growing demand for i) new solutions for the restricted fire retardants as required by EU Directive 2014/79/EU, and ii) renewable based, low-emission tailor-made products. The project is located in less developed EU regions, and is therefore eligible under Article 309 points (a) projects for developing less-developed regions (Economic and Social Cohesion).
This type of activities falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (Annex II 13 (a)). The screening process, respective EIA decisions and reports will be assessed during appraisal. The safety and environmental dimensions of the project components, in particular the envisaged emission reductions will be scrutinized during appraisal. This will include a conformity check with applicable EU directives (IED, ambient air and SEVESO III) and the environmental management plans. As the components are all within the borders of existing plants, it is not expected that Habitat issues will arise.
The Promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the Promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
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