Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

BATZ AUTOMOTIVE MIDCAP GROWTH INVESTMENTS

Signature(s)

Montant
25 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 25 000 000 €
Industrie : 25 000 000 €
Date(s) de signature
21/12/2017 : 25 000 000 €
Autres liens
Related public register
23/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BATZ AUTOMOTIVE MIDCAP GROWTH INVESTMENTS
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - BATZ AUTOMOTIVE MIDCAP GROWTH INVESTMENTS
Projet apparenté
MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN

Fiche récapitulative

Date de publication
26 juin 2017
Statut
Référence
Signé | 21/12/2017
20170518
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BATZ AUTOMOTIVE MIDCAP GROWTH INVESTMENTS
BATZ SC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 25 million
EUR 55 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The promoter's investment will include research, development and innovation (RDI) activities, as well as tangible and intangible capital expenditure.

The entire EIB loan will be used by the promoter to finance its RDI and deployment investments supporting the implementation of the company's strategy. The investments are expected to support Batz Group's competitiveness and growth.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in research and development (R&D) and technology deployment that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity. Thus it is not covered by EU rules on procurement.

Documents liés
23/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BATZ AUTOMOTIVE MIDCAP GROWTH INVESTMENTS
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - BATZ AUTOMOTIVE MIDCAP GROWTH INVESTMENTS
Projets associés
Projet apparenté
MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BATZ AUTOMOTIVE MIDCAP GROWTH INVESTMENTS
Date de publication
23 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76147964
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170518
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - BATZ AUTOMOTIVE MIDCAP GROWTH INVESTMENTS
Date de publication
25 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135040998
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170518
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
23/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BATZ AUTOMOTIVE MIDCAP GROWTH INVESTMENTS
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - BATZ AUTOMOTIVE MIDCAP GROWTH INVESTMENTS
Autres liens
Fiche récapitulative
BATZ AUTOMOTIVE MIDCAP GROWTH INVESTMENTS
Fiche technique
BATZ AUTOMOTIVE MIDCAP GROWTH INVESTMENTS
Projet apparenté
MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes