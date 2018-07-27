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ENERGY AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY PROJECT

Signature(s)

Montant
55 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Portugal : 55 000 000 €
Eau, assainissement : 749 925 €
Transports : 3 850 000 €
Déchets solides : 5 546 475 €
Énergie : 11 935 000 €
Industrie : 32 918 600 €
Date(s) de signature
21/12/2018 : 749 925 €
21/12/2018 : 3 850 000 €
21/12/2018 : 5 546 475 €
21/12/2018 : 11 935 000 €
21/12/2018 : 32 918 600 €
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16/11/2018 - ENERGY AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY PROJECT

Fiche récapitulative

Date de publication
27 juillet 2018
Statut
Référence
Signé | 21/12/2018
20170480
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ENERGY AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY PROJECT
SONAE MC SGPS SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 55 million
EUR 128 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
  • Déchets solides - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
  • Industrie - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
  • Industrie - Construction
  • Transports - Transports et entreposage
Description
Objectifs

The project concerns the investment programme of Sonae in the following areas: (i) Energy; (ii) Water; (iii) Food waste reduction and recovery; and (iv) environmental performance.

The proposed project has three main goals: (i) reinforce the operational sustainability level, (ii) promote efficient energy consumption, and (iii) promote food waste reduction and recovery.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank will require that projects financed under this operation comply with applicable domestic and EU legislation, as appropriate.

The Promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ENERGY AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY PROJECT
Date de publication
13 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
82254174
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170480
Secteur(s)
Énergie
Déchets solides
Eau, assainissement
Industrie
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ENERGY AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY PROJECT
Date de publication
27 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
216989489
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170480
Secteur(s)
Énergie
Déchets solides
Eau, assainissement
Industrie
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
scoreboard - ENERGY AND ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY PROJECT
Date de publication
16 Nov 2018
Langue
anglais
Sujet général
prêts
Numéro du document
87220194
Thématique du document
EFSI Obligation légale
Type de document
Tableau de bord
Numéro du projet
20170480
Dernière mise à jour
16 Nov 2018
Secteur(s)
Énergie, Déchets solides, Eau, assainissement, Industrie, Transports
Pays
Portugal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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