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PHILIPS MEDTECH R&D

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 8 880 000 €
Allemagne : 29 620 000 €
Pays-Bas : 161 500 000 €
Industrie : 200 000 000 €
Date(s) de signature
22/02/2018 : 8 880 000 €
22/02/2018 : 29 620 000 €
22/02/2018 : 161 500 000 €
Autres liens
Related public register
15/06/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PHILIPS MEDTECH R&D
Related public register
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - PHILIPS MEDTECH R&D

Fiche récapitulative

Date de publication
4 juin 2019
Statut
Référence
Signé | 22/02/2018
20170471
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PHILIPS MEDTECH R&D
KONINKLIJKE PHILIPS NV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 404 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the financing of Philips' expenditure on research and development in the area of healthcare technology.

The project concerns the promoter's Research, Development and Innovation (RDI) activities related to an innovative portfolio of products in healthcare informatics, diagnosis and treatment and personal health.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in Research and Development (R&D) that are expected to be carried out in already authorised existing facilities, which would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Documents liés
15/06/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PHILIPS MEDTECH R&D
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - PHILIPS MEDTECH R&D

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PHILIPS MEDTECH R&D
Date de publication
15 Jun 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
94451708
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170471
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Allemagne
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - PHILIPS MEDTECH R&D
Date de publication
30 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
133436445
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170471
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
France
Allemagne
Pays-Bas
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
15/06/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PHILIPS MEDTECH R&D
Related public register
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - PHILIPS MEDTECH R&D
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PHILIPS MEDTECH R&D
Fiche technique
PHILIPS MEDTECH R&D

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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