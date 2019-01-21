Scaling Solar PV Senegal

The development of solar PV energy in Senegal supports EU and national targets for renewable energy generation and contributes to the Bank's renewable energy and climate objectives. The project is fully in line with the strategic objectives set for the Bank's activities under the Cotonou Investment Facility since it will contribute to increase the energy supply and its affordability using sustainable solar energy resources. The project will contribute to EU renewable energy and environmental policies (particularly climate change policies) and several Sustainable Development Goals (SDGs), especially SDG 7, affordable and clean energy, and in particular subgoal 7.2 relating to increasing the share of renewable energy in the global energy mix. It will also contribute towards combatting climate change (SDG 13). The project directly supports the objectives of the Government of Senegal to achieve universal access to energy by 2025.