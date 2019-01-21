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SCALING SOLAR PV SENEGAL

Signature(s)

Montant
12 500 000 €
Pays
Secteur(s)
Sénégal : 12 500 000 €
Énergie : 12 500 000 €
Date(s) de signature
18/07/2019 : 5 660 000 €
18/07/2019 : 6 840 000 €
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26/02/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - SCALING SOLAR PV SENEGAL - Etude d'Impact Environnemental et Social - Centrale Kael
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26/02/2019 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - SCALING SOLAR PV SENEGAL - Etude d'Impact Environnemental et Social - Centrale Kahone
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18/05/2019 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SCALING SOLAR PV SENEGAL
Communiqués associés
Sénégal : Scaling Solar - deux nouvelles centrales solaires vont fournir de l’énergie propre à plus de 500 000 personnes
Projet apparenté
ACP&OCT GLOBAL AUTHORISATION VIII

Fiche récapitulative

Date de publication
21 janvier 2019
Statut
Référence
Signé | 18/07/2019
20170458
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SCALING SOLAR PV SENEGAL
ENGIE,MERIDIAM SAS,FONDS SOUVERAIN D'INVESTISSEMENTS STRATEGIQUES SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 12 million
EUR 47 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project consists of the construction and operation of two independent solar photovoltaic (PV) plants totaling up to 60MW under the World Bank Group's Scaling Solar program, located in Kahone and Touba, Senegal.

The development of solar PV energy in Senegal supports EU and national targets for renewable energy generation and contributes to the Bank's renewable energy and climate objectives. The project is fully in line with the strategic objectives set for the Bank's activities under the Cotonou Investment Facility since it will contribute to increase the energy supply and its affordability using sustainable solar energy resources. The project will contribute to EU renewable energy and environmental policies (particularly climate change policies) and several Sustainable Development Goals (SDGs), especially SDG 7, affordable and clean energy, and in particular subgoal 7.2 relating to increasing the share of renewable energy in the global energy mix. It will also contribute towards combatting climate change (SDG 13). The project directly supports the objectives of the Government of Senegal to achieve universal access to energy by 2025.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Compliance of the project, including the adequacy of the proposed mitigation measures, with the EIB's environmental and social standards and the principles of the relevant EU Directives will be verified during appraisal.

The EIB will assess the procurement aspects of the project to ensure alignment with the EIB's Guide to Procurement and that it is suitable for Bank financing.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - SCALING SOLAR PV SENEGAL - Etude d'Impact Environnemental et Social - Centrale Kael
Date de publication
26 Feb 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
90958792
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170458
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Sénégal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - SCALING SOLAR PV SENEGAL - Etude d'Impact Environnemental et Social - Centrale Kahone
Date de publication
26 Feb 2019
Langue
français
Sujet général
Prêts
Numéro du document
90224073
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170458
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Sénégal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - SCALING SOLAR PV SENEGAL
Date de publication
18 May 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
91059808
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170458
Secteur(s)
Énergie
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Sénégal
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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Scaling Solar PV Senegal
Scaling Solar PV Senegal
©EIB

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