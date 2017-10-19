Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

ROLLING STOCK RDI & OTHER EXPANSION INVESTMENTS

Signature(s)

Montant
30 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 30 000 000 €
Industrie : 30 000 000 €
Date(s) de signature
21/12/2017 : 30 000 000 €
Autres liens
Related public register
06/06/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROLLING STOCK RDI & OTHER EXPANSION INVESTMENTS
Related public register
27/08/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ROLLING STOCK RDI & OTHER EXPANSION INVESTMENTS
Projet apparenté
MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN

Fiche récapitulative

Date de publication
19 octobre 2017
Statut
Référence
Signé | 21/12/2017
20170449
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ROLLING STOCK RDI & OTHER EXPANSION INVESTMENTS
PATENTES TALGO SLU
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 30 million
EUR 60 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises investments in research, development and innovation (RDI) to support the promoter's competitiveness by: • developing new commuter train and very high speed train platforms with increased passenger capacity • developing new solutions for rolling stock, and • expanding the promoter's product portfolio. A portion of the project also entails selected fixed capital investments related to manufacturing and maintenance services.

The project will contribute to the objective of promoting sustainable transport technologies.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments related to research and development and to the manufacturing of rolling stock and systems that are not specifically listed in Annex I or II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. The project activities themselves aim to further develop rail technologies and sustainable transport. On this basis, the project is acceptable for financing by the Bank.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of contracting authority. Thus it is not covered by EU directives on procurement.

Commentaires

Project calendar: 2017 - 2020

Documents liés
06/06/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROLLING STOCK RDI & OTHER EXPANSION INVESTMENTS
27/08/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ROLLING STOCK RDI & OTHER EXPANSION INVESTMENTS
Projets associés
Projet apparenté
MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROLLING STOCK RDI & OTHER EXPANSION INVESTMENTS
Date de publication
6 Jun 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76639908
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170449
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ROLLING STOCK RDI & OTHER EXPANSION INVESTMENTS
Date de publication
27 Aug 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
140585423
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170449
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
06/06/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ROLLING STOCK RDI & OTHER EXPANSION INVESTMENTS
Related public register
27/08/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ROLLING STOCK RDI & OTHER EXPANSION INVESTMENTS
Autres liens
Fiche récapitulative
ROLLING STOCK RDI & OTHER EXPANSION INVESTMENTS
Fiche technique
ROLLING STOCK RDI & OTHER EXPANSION INVESTMENTS
Projet apparenté
MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes