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PRYSMIAN CABLING SYSTEMS R&D

Signature(s)

Montant
110 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 11 000 000 €
France : 11 000 000 €
Italie : 88 000 000 €
Industrie : 110 000 000 €
Date(s) de signature
10/11/2017 : 11 000 000 €
10/11/2017 : 11 000 000 €
10/11/2017 : 88 000 000 €
Autres liens
Related public register
01/11/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PRYSMIAN CABLING SYSTEMS R&D
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - PRYSMIAN CABLING SYSTEMS R&D

Fiche récapitulative

Date de publication
11 juillet 2017
Statut
Référence
Signé | 15/11/2017
20170395
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PRYSMIAN CABLING SYSTEMS R&D
PRYSMIAN SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 110 million
EUR 221 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns research and development activities related to the manufacturing of energy-efficient electricity and telecommunications cabling systems.

The project will contribute to increasing the promoter's knowledge and know-how in the fields of (i) electricity transmission, cabling and control systems; (ii) telecommunications cabling systems.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in research and development expected to be carried out in existing facilities that will not change their already authorised scope and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA).

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

Documents liés
01/11/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PRYSMIAN CABLING SYSTEMS R&D
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - PRYSMIAN CABLING SYSTEMS R&D

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PRYSMIAN CABLING SYSTEMS R&D
Date de publication
1 Nov 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75489651
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170395
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Italie
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - PRYSMIAN CABLING SYSTEMS R&D
Date de publication
25 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
147184718
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170395
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Italie
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
01/11/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PRYSMIAN CABLING SYSTEMS R&D
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - PRYSMIAN CABLING SYSTEMS R&D
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Fiche récapitulative
PRYSMIAN CABLING SYSTEMS R&D
Fiche technique
PRYSMIAN CABLING SYSTEMS R&D

Informations et observations générales

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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