PIRAEUS BANK ENERGY EFFICIENCY FL - PF4EE

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Fiche récapitulative
- Industrie - Construction
- Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
- Agriculture, pêche, sylviculture - Agriculture, sylviculture et pêche
Framework loan that falls under the "Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE)" programme. The loan will aim at financing small-scale energy efficiency projects in the areas of building renovations, outdoor lighting and water pumping stations undertaken by individuals, small and medium-sized enterprises (SMEs) and small municipalities.
PF4EE was established under the umbrella of the EIB's DEEP Green initiative, which aims at scaling up financing for energy efficiency across a range of channels, including through stimulating financial intermediaries into focusing more of their lending on energy efficiency projects. The proposed loan will support the financing of building renovation projects achieving improvement in the buildings' energy performance, replacements of outdoor lighting systems and renovations of water pumping stations for agricultural use, under the umbrella of Piraeus Bank's Green Banking initiative.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
This operation is subject to approvals by the EIB's Governing Bodies.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.