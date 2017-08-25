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PIRAEUS BANK ENERGY EFFICIENCY FL - PF4EE

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Grèce : 100 000 000 €
Agriculture, pêche, sylviculture : 3 000 000 €
Énergie : 20 000 000 €
Industrie : 77 000 000 €
Date(s) de signature
22/12/2017 : 3 000 000 €
22/12/2017 : 20 000 000 €
22/12/2017 : 77 000 000 €
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25/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PIRAEUS BANK ENERGY EFFICIENCY FL - PF4EE
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31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - PIRAEUS BANK ENERGY EFFICIENCY FL - PF4EE
Communiqués associés
Grèce : une nouvelle initiative de la BEI et de la Piraeus Bank, dotée de 100 millions d’EUR, pour réduire les factures énergétiques
Projet apparenté
PF4EE Programme Loan

Fiche récapitulative

Date de publication
25 août 2017
Statut
Référence
Signé | 22/12/2017
20170346
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
PIRAEUS BANK ENERGY EFFICIENCY FL - PF4EE
PIRAEUS BANK SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 133 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Framework loan that falls under the "Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE)" programme. The loan will aim at financing small-scale energy efficiency projects in the areas of building renovations, outdoor lighting and water pumping stations undertaken by individuals, small and medium-sized enterprises (SMEs) and small municipalities.

PF4EE was established under the umbrella of the EIB's DEEP Green initiative, which aims at scaling up financing for energy efficiency across a range of channels, including through stimulating financial intermediaries into focusing more of their lending on energy efficiency projects. The proposed loan will support the financing of building renovation projects achieving improvement in the buildings' energy performance, replacements of outdoor lighting systems and renovations of water pumping stations for agricultural use, under the umbrella of Piraeus Bank's Green Banking initiative.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - PIRAEUS BANK ENERGY EFFICIENCY FL - PF4EE
Date de publication
25 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
76496792
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170346
Secteur(s)
Industrie
Énergie
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - PIRAEUS BANK ENERGY EFFICIENCY FL - PF4EE
Date de publication
31 Dec 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
184802675
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170346
Secteur(s)
Industrie
Énergie
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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