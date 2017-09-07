PRIORITY WATER SUPPLY INVESTMENTS

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
The project comprises institutional support and priority investments for the rehabilitation and expansion of water supply production facilities and distribution systems in nine provincial cities across the country.
The objective of the project is to strengthen the institutional capacity of selected water sector agencies and increase water service coverage in the targeted provincial capitals, predominately in under-served, low-income, peri-urban areas. These interventions are expected to improve the public health and climate change resilience in the targeted cities, in addition to increasing time savings economic productivity.
The proposed investments will focus on increasing the capacity of systems and expanding water service coverage with direct positive impact to people's livelihoods and the environment. Where required, full environmental impact assessments (EIAs) will be carried out as well as any required environmental and social management plans (ESMPs). Details will be assessed during appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
The project will contribute to several Sustainable Development Goals (SDGs); notably poverty reduction (SDG 1), inclusive economic growth (SDG 8) and sustainable cities and communities (SDG 11) by facilitating access to clean, affordable, reliable, and sustainable water suply (SDG 6), a pre-condition for sustainable growth. The project also supports the first objective of the Government of Angola's Vision 2025, which aims to ensure universal access to universal access to water supply in urban areas by 2025, and is in line with the Energy and Water Sector Action Plan for Angola, which stresses the importance of expanding water systems and introducing reforms in the water sector.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.