Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

IRISH CONTINENTAL GROUP FERRY PROJECT

Signature(s)

Montant
75 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Irlande : 75 000 000 €
Transports : 75 000 000 €
Date(s) de signature
30/11/2017 : 75 000 000 €
Autres liens
Related public register
15/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IRISH CONTINENTAL GROUP FERRY PROJECT
Related public register
17/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - IRISH CONTINENTAL GROUP FERRY PROJECT
Projet apparenté
GREEN SHIPPING PROGRAMME LOAN

Fiche récapitulative

Date de publication
7 avril 2017
Statut
Référence
Signé | 30/11/2017
20170239
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
IRISH CONTINENTAL GROUP FERRY PROJECT
IRISH CONTINENTAL GROUP PLC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 75 million
EUR 155 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The construction and operation of one cruise ferry with capacity for 2,800 freight lane metres and 1,885 passengers and crew

The project involves the construction of one cruise ferry for the promoter's fleet. The vessel will be constructed and operated to full EU and International Maritime Organisation (IMO) specifications and regulations. The vessel will also be constructed to EU environmental standards and equipped for operations within emission control areas. The vessel will be EU flagged and registered and is expected to be operating on the promoter's routes between Dublin and Holyhead as well as Dublin and Cherbourg.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project would enable the promoter to reduce pollution and emissions through the modernisation of its fleet.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU directives on procurement. The Bank will, however, review the promoter's processes during the project's due diligence. The promoter has conducted its procurement process via a number of well-established shipyards.

Documents liés
15/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IRISH CONTINENTAL GROUP FERRY PROJECT
17/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - IRISH CONTINENTAL GROUP FERRY PROJECT
Projets associés
Projet apparenté
GREEN SHIPPING PROGRAMME LOAN

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IRISH CONTINENTAL GROUP FERRY PROJECT
Date de publication
15 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74678994
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170239
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - IRISH CONTINENTAL GROUP FERRY PROJECT
Date de publication
17 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135073600
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170239
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Irlande
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
15/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IRISH CONTINENTAL GROUP FERRY PROJECT
Related public register
17/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - IRISH CONTINENTAL GROUP FERRY PROJECT
Autres liens
Fiche récapitulative
IRISH CONTINENTAL GROUP FERRY PROJECT
Fiche technique
IRISH CONTINENTAL GROUP FERRY PROJECT
Projet apparenté
GREEN SHIPPING PROGRAMME LOAN

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes