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BWA DRINKING WATER NETWORK REHABILITATION

Signature(s)

Montant
9 755 304,46 €
Pays
Secteur(s)
Barbade : 9 755 304,46 €
Eau, assainissement : 9 755 304,46 €
Date(s) de signature
15/05/2020 : 9 755 304,46 €
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10/06/2020 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BWA DRINKING WATER NETWORK REHABILITATION
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Barbade : la BEI appuie l’amélioration de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement
Projet apparenté
ACP&OCT GLOBAL AUTHORISATION VIII

Fiche récapitulative

Date de publication
27 novembre 2018
Statut
Référence
Signé | 15/05/2020
20170229
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BWA DRINKING WATER NETWORK REHABILITATION
BARBADOS WATER AUTHORITY
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 12 million (EUR 10 million)
USD 24 million (EUR 19 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
Description
Objectifs

The project consists of the rehabilitation of drinking water distribution infrastructure in Barbados to improve efficiency, service quality and resilience to the adverse impacts of climate change.

This project will improve water and wastewater service efficiency and quality in Barbados, as well as the resilience to the adverse impacts of climate change in this island country.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will contribute to improve the quality of the water and wastewater service in an island country with limited resources and very exposed to climate change conditions through the conservation of the aquifers. Investments will be spread across the island and the whole population will benefit from an improved resilience of the water supply system.

The EIB will require the project's promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BWA DRINKING WATER NETWORK REHABILITATION
Date de publication
10 Jun 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
79144569
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170229
Secteur(s)
Eau, assainissement
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays
Barbade
Disponible au public
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