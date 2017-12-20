Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

ALUMINIUM PLANT CAPACITY EXPANSION

Signature(s)

Montant
70 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Grèce : 70 000 000 €
Industrie : 70 000 000 €
Date(s) de signature
20/12/2017 : 70 000 000 €
Autres liens
Related public register
24/01/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ALUMINIUM PLANT CAPACITY EXPANSION- Environmental Impact Assessment
Related public register
24/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ALUMINIUM PLANT CAPACITY EXPANSION
Related public register
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ALUMINIUM PLANT CAPACITY EXPANSION
Communiqués associés
Grèce : la BEI confirme un prêt de 70 millions d’euros pour soutenir l’expansion que prévoit ElvalHalcor

Fiche récapitulative

Date de publication
21 décembre 2017
Statut
Référence
Signé | 20/12/2017
20170048
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ALUMINIUM PLANT CAPACITY EXPANSION
ELVALHALCOR HELLENIC COPPER AND ALUMINIUM INDUSTRY SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 70 million
EUR 200 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project purpose is to strengthen the company's competitiveness through raising its productivity, efficiency, product quality and manufacturing capacity by investing (i) in a new state of the art multi-stand tandem hot rolling mill, (ii) in the modernisation of its existing rolling equipment and (iii) in research, development and innovation (RDI) focusing on a new process and product development.

The project concerns the promoter's investments in the modernisation of existing equipment, its plant infrastructure and the acquisition and installation of new equipment in order to increase its manufacturing capacity. Additionally the promoter's RDI efforts are part of the project. The project takes place in the promoter's plant in in Oinofyta, Boeotia (Greece).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The installation of new aluminium rolling equipment will be realised in a new building on new land next to the existing plant facilities. Such an installation falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive. The local competent authorities will have to establish if a new EIA is required. The RDI and modernisation component of the project will be carried out in existing facilities already authorized for this type of activity and is therefore not expected to require an EIA under Directive 2011/92/EU. The Bank's services will further asses environmental details during project appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation, then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/23/EU, 2014/24/EU and 2014/25/EU, where applicable, as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Documents liés
24/01/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ALUMINIUM PLANT CAPACITY EXPANSION- Environmental Impact Assessment
24/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ALUMINIUM PLANT CAPACITY EXPANSION
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ALUMINIUM PLANT CAPACITY EXPANSION
Autres liens
Communiqués associés
Grèce : la BEI confirme un prêt de 70 millions d’euros pour soutenir l’expansion que prévoit ElvalHalcor

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Évaluation des incidences environnementales et sociales - ALUMINIUM PLANT CAPACITY EXPANSION- Environmental Impact Assessment
Date de publication
24 Jan 2018
Langue
grec
Sujet général
Prêts
Numéro du document
77343318
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20170048
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ALUMINIUM PLANT CAPACITY EXPANSION
Date de publication
24 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75365930
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20170048
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - ALUMINIUM PLANT CAPACITY EXPANSION
Date de publication
20 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
158624667
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20170048
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Grèce
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
24/01/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ALUMINIUM PLANT CAPACITY EXPANSION- Environmental Impact Assessment
Related public register
24/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ALUMINIUM PLANT CAPACITY EXPANSION
Related public register
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ALUMINIUM PLANT CAPACITY EXPANSION
Autres liens
Fiche récapitulative
ALUMINIUM PLANT CAPACITY EXPANSION
Fiche technique
ALUMINIUM PLANT CAPACITY EXPANSION
Communiqués associés
Grèce : la BEI confirme un prêt de 70 millions d’euros pour soutenir l’expansion que prévoit ElvalHalcor

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Grèce : la BEI confirme un prêt de 70 millions d’euros pour soutenir l’expansion que prévoit ElvalHalcor
Autres liens
Related public register
24/01/2018 - Évaluation des incidences environnementales et sociales - ALUMINIUM PLANT CAPACITY EXPANSION- Environmental Impact Assessment
Related public register
24/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ALUMINIUM PLANT CAPACITY EXPANSION
Related public register
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - ALUMINIUM PLANT CAPACITY EXPANSION

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes