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METSO RDI

Signature(s)

Montant
40 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 400 000 €
Danemark : 2 000 000 €
France : 2 400 000 €
Suède : 6 400 000 €
Finlande : 28 800 000 €
Industrie : 40 000 000 €
Date(s) de signature
20/12/2017 : 400 000 €
20/12/2017 : 2 000 000 €
20/12/2017 : 2 400 000 €
20/12/2017 : 6 400 000 €
20/12/2017 : 28 800 000 €
Autres liens
Related public register
15/11/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - METSO RDI
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - METSO RDI

Fiche récapitulative

Date de publication
10 août 2017
Statut
Référence
Signé | 20/12/2017
20161010
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
METSO RDI
METSO OYJ
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 40 million
EUR 94 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Research, development and innovation (RDI) investments related to minerals including mining, processing and recycling, as well as flow controls equipment (valves, pumps) and related solutions for the period 2017-2020.

These RDI investments will improve the promoter's industrial process and equipment, and support innovation and skills.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project consists of R&D activities that are not specifically mentioned under the EIA Directive 2011/92/EU (amended by 2014/52/EU) and that will be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope. The project would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA). However, the Bank's services will review during the project appraisal all the project-related environmental details.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

Documents liés
15/11/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - METSO RDI
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - METSO RDI

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - METSO RDI
Date de publication
15 Nov 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74821820
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20161010
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Danemark
Suède
France
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - METSO RDI
Date de publication
25 Dec 2021
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
149736350
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20161010
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Danemark
Suède
France
Allemagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
15/11/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - METSO RDI
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - METSO RDI
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Fiche récapitulative
METSO RDI
Fiche technique
METSO RDI

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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