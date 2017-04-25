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TIETO IT PLATFORM DEVELOPMENT

Signature(s)

Montant
85 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Czechia : 7 650 000 €
Suède : 32 300 000 €
Finlande : 45 050 000 €
Services : 85 000 000 €
Date(s) de signature
22/06/2017 : 7 650 000 €
22/06/2017 : 32 300 000 €
22/06/2017 : 45 050 000 €
Autres liens
Related public register
18/07/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TIETO IT PLATFORM DEVELOPMENT
Related public register
15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TIETO IT PLATFORM DEVELOPMENT

Fiche récapitulative

Date de publication
25 avril 2017
Statut
Référence
Signé | 30/06/2017
20160980
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
IT PLATFORM DEVELOPMENT
TIETO OYJ
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 85 million
EUR 180 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Research, development and innovation (RDI) and infrastructure investments used for the development of new industry-specific solutions and to broaden offering in various sectors

The project will improve the company's competitiveness and result in new innovative products, solutions and applications for its customers.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The major part of the investments will concern RDI activities likely to be within existing facilities. A further part refers to the extension of an existing data centre. Therefore, it is unlikely that the project will fall under Annex I or II of Directive 2011/92/EU, as amended. Nevertheless, the environmental details including environmental objectives of the RDI programme, and in particular the data centre extension, will be assessed during the appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement. The Bank's services will verify details during the project's due diligence.

Documents liés
18/07/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TIETO IT PLATFORM DEVELOPMENT
15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TIETO IT PLATFORM DEVELOPMENT

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TIETO IT PLATFORM DEVELOPMENT
Date de publication
18 Jul 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
75365031
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160980
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Suède
Tchéquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Environmental and Social Completion Sheet - TIETO IT PLATFORM DEVELOPMENT
Date de publication
15 Dec 2020
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
135077585
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Environmental and Social Completion Sheet
Numéro du projet
20160980
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Finlande
Suède
Tchéquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
18/07/2017 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TIETO IT PLATFORM DEVELOPMENT
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15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - TIETO IT PLATFORM DEVELOPMENT
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IT PLATFORM DEVELOPMENT
Fiche technique
TIETO IT PLATFORM DEVELOPMENT

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IT platform development
©Tieto

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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