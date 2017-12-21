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AXIARE ENERGY EFFICIENT REFURBISHMENT

Signature(s)

Montant
16 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 16 000 000 €
Industrie : 16 000 000 €
Date(s) de signature
21/12/2017 : 16 000 000 €
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22/01/2018 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AXIARE ENERGY EFFICIENT REFURBISHMENT
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Espagne : 151 millions d’euros de financements en faveur de l’innovation, de la création d’emplois et de l’efficacité énergétique au titre du Plan d’investissement pour l’Europe
Projet apparenté
ENERGY EFFICIENT REFURBISHMENT PL

Fiche récapitulative

Date de publication
29 janvier 2018
Statut
Référence
Signé | 21/12/2017
20160954
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AXIARE ENERGY EFFICIENT REFURBISHMENT
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 16 million
EUR 22 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of investments in energy efficiency refurbishments carried out by the promoter.

The project is expected to have a positive environmental impact, as the investments will finance energy efficiency improvements, in line with the Bank's climate action priority.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The sub-projects under this investment programme are not expected to require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the EIA Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU, as the energy efficiency measures will be implemented in existing buildings. Through the project, different types of energy efficiency measures will be implemented, reducing the energy consumption and CO2 emissions of the buildings. The Bank will assess the capacity and procedures to ensure compliance with national and European regulations in buildings, as per the requirements of the EU Directives (Energy Performance Building Directive - 2010/31/EU and Energy Efficiency Directive 2012/27/EU).

The Bank will require that projects financed under this operation comply with domestic and EU applicable legislation, as appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AXIARE ENERGY EFFICIENT REFURBISHMENT
Date de publication
22 Jan 2018
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74384682
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160954
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
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